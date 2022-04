De acuerdo con el medio Univisión , ni Lorenzo ni sus abogados asistieron a la Corte Superior de Los Ángeles y por esa razón el proceso de divorcio no pudo seguir y recibió una multa por la falta. Después de todo lo que se ha dicho, parece ser que el es que no quiere divorciarse de la cantante, aunque el diga que ella es la que le pone “trabas”.

Chiquis Rivera divorcio Lorenzo: Los miles de dólares que deberá pagar

Ha pasado más de un año que Chiquis Rivera presentó una demanda de divorcio contra Lorenzo Méndez. Ya que no el vocalista no asistió a la última reunión que tenían en los tribunales, tendrá que pagar una multa de 3,000 dólares. Aunque Lorenzo ha dicho que es ella la que le pone “trabas” al proceso de divorcio, parece ser que no es así.

El exvocalista de La Original Banda El Limón solo tiene que entregan unos papeles para que el proceso de divorcio se termine, pero ni siquiera hace eso. Según Univisión, es el que más ha retrasada la separación al no asistir constantemente a las juntas que tienen para el matrimonio termine de manera oficial.