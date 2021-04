Chiquis Rivera sorprende con foto que compartió en redes sociales

La hija de Jenni Rivera dice que Don Cheto es el único que la puede sostener y se deja “manosear”

Ambos son jueces, junto con la cantante Ana Bárbara y el productor Pepe Garza, del programa Tengo talento mucho talento Gran sorpresa provocó una foto que subió la cantante Chiquis Rivera a sus redes sociales en la que asegura que Don Cheto, su compañero en el programa Tengo talento mucho talento, es el único que la puede sostener y se deja “manosear”: “I know… not everyone can handle me, pero @donchetoalaire si, pues tantito! Jaja”, expresó. Con más de 100 mil likes a la fecha, esta publicación provocó reacciones de todo tipo, entre ellas, del propio comediante, quien reconoció que “casi, casi” puede sostenerla, pero que aún le falta. Ambos son jueces, junto con la cantante Ana Bárbara y el productor Pepe Garza, del programa Tengo talento mucho talento. “Suertudote”, le dicen a don Cheto por “manosear” a Chiquis Rivera No pasó mucho tiempo para que seguidores de la hija de Jenni Rivera se expresaran, aunque varios de ellos felicitaron a Don Cheto: “Suertudote que eres”, “Ese viejón anda con todo, jaja”, “El que no se baña siempre tiene suerte”. Por otra parte, mientras una usuaria le dijo a Chiquis Rivera que ya encontró a la “pareja perfecta”, alguien más dijo: “Se va a enojar el de la Banda EL Limón”. “Hacen bonita pareja”, “Esa manita, Don Cheto”, “Pin… viejo deje eso”, “También me gustaría agarrarte así, hermosa”, se puede leer en más comentarios.

“¿Por qué siempre tan bella?” En esta misma publicación, la hija de Jenni Rivera se dejó ver de cuerpo completo luciendo un original outfit compuesto por un vestido negro pegadito que casi deja al descubierto sus atributos, por lo que sus fans dieron rienda suelta a su imaginación. “¿Por qué siempre tan bella? Nos opacas”, “Estás bien hermosa”, “Chulada”, “Chiquis, el amor de mi vida”, “Hermosa, mujer preciosa”, “Hey, yo también quiero agarrar esas piernotas”, “Como quisiera ser Don Cheto para poder agarrar esas curvas”, dijeron usuarios al ver cómo Don Cheto”manoseaba”a Chiquis Rivera.

Comparte uno de sus más grandes secretos Horas antes de haberse dejado “manosear” por Don Cheto, la hija de Jenni Rivera compartió con sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados: los productos que utiliza para el cuidado de la piel. Dueña de una belleza natural, la cantante no dudó en promocionar este producto en sus redes sociales. Mientras algunas personas no desaprovecharon la oportunidad para elogiar a Chiquis Rivera, otros confesaron que comprarán este producto para lucir una piel similar a la de la ex de Lorenzo Méndez. ¿Tendrá los mismos resultados?

“¿De qué castillo te escapaste, reina?”, le dicen a Chiquis Rivera Con más de 50 mil “Me gusta” hasta el momento, esta publicación en la que Chiquis Rivera porta una blusa negra de pronunciado escote, dice lo siguiente: “Llena los espacios: Aquí nomás pensando en… y esperando que empiece… a las 8 p.m./7c. Ganador. Las respuestas que más me gusten les voy a mandar 100 dólares a su cash app! Pero solo 10 personas! Pónganse trucha!”. Y aunque recibió respuestas muy creativas, una internauta se pasó de la raya con su comentario y unas imágenes que le mandó, además de decirle “ridícula” por mezclar el inglés y el español, aunque eso no impidió que Chiquis le depositara su dinero.

“No nací lista, tuve que prepararme”: Chiquis Rivera En otra fotografía, la cantante se dejó ver con un vestido que no dejó nada a la imaginación y que resaltó sus curvas: “No nací lista, tuve que prepararme. Afrontar momentos difíciles, brincar sobre los obstáculos y aprender a ignorar a los que no creyeron en mí. Pero gracias a Dios aquí estoy, de pie y más lista que nunca”, escribió. Varias famosas, entre ellas la conductora Francisca, las cantantes Marilyn Odessa y Carolina Ross, así como Giselle Soto, novia de su tío Lupillo Rivera, le expresaron su apoyo, sin contar el de sus seguidores, quienes quedaron encantados con esta publicación.

De nueva cuenta con pronunciado escote Dueña de un bello rostro, la hija de Jenni Rivera, quien estuvo casada poco más de un año con el también cantante Lorenzo Méndez, no ha ocultado con los usuarios algunos de los productos que utiliza para reafirmar la bellleza de su cara. En una publicación que realizó hace apenas unos días, mencionó que estaba muy emocionada porque estaba por llegar un producto para el cuidado de la piel: “Estos productos no solo van a cambiar tu piel, sino que también tu vida”.

“Levanta la cara, mija” De unas semanas a la fecha, llama la atención que la hija de Jenni Rivera ha lucido originales outfits que han sido del agrado de sus admiradores, quienes no dejan pasar mucho tiempo para elogiarla, Muchos de estos outfits los utiliza en el programa Tengo talento mucho talento.. La cantante no quiso dejar escapar la oportunidad para dirigirse a sus seguidoras con el siguiente mensaje: “Levanta la cara, mija! No eres la mujer que eras hace un año! Celebra eso”. ¿Habrá tenido una dedicatoria especial? Solo el tiempo lo dirá.

Asegura que no se trata de la ropa, sino de la clase Aunque ahora luce más cubierta que en otras ocasiones, eso no fue impedimento para que Chiquis Rivera presumiera su piernón, ahora en un entallado pantalón en color negro que complementó con un vistoso chal que hacía juego. Con más de 140 mil likes hasta el momento, esta publicación dice lo siguiente: “No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase”, comentó la cantante, a quien sus seguidores no dudaron en elogiarla.

“Mándale un saludo a mi reemplazo” Después de que se hiciera oficial la separación entre la hija de Jenni Rivera y el cantante Lorenzo Méndez, algunos usuarios han notado que se han mandado algunas indirectas a través de sus redes sociales, y en esta ocasión, parece que no fue la excepción: “Mándale un saludo a mi reemplazo”. “Nunca habrá reemplazo para tremenda diosa”, “Nadie te puede reemplazar”, “Lorenzo Méndez, ahí te hablan”, “Te adoro, eres toda una Rivera y verdaderamente una campeona”, “Chiquis solo hay una”, expresaron algunos internautas.