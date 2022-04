Se viene el Abeja Reina Tour de Chiquis Rivera

Cuando no lo veía venir, la hija de Jenni Rivera es duramente criticada tras cantar en sus ensayos

“Ella necesita buscarse otra cosa”, le dicen usuarios Después del revuelo que causó con el lanzamiento de su libro Invencible, que salió a la luz en febrero pasado y que resultó ser todo un éxito en ventas, Chiquis Rivera se está preparando para para el Abeja Reina Tour, por lo que está ensayando con todas sus fuerzas, pero con lo que no contaba era que sería duramente criticada tras cantar Fue en las redes sociales de Escándalo, que retomó de las historias de la hija de Jenni Rivera, donde se puede ver un video, que a la fecha tiene cerca de 3 mil reproducciones, en el que la cantante da su máximo esfuerzo acompañada de los integrantes de su banda: “Chiquis en sus ensayos en sus próximas presentaciones”, se lee en esta publicación que provocó todo tipo de reacciones. Chiquis Rivera presume cuerpazo Nacida en Long Beach, California, el 26 junio de 1985, por lo que está a unas semanas de cumplir 37 años de edad, Janney Marín Rivera (su nombre verdadero) causó un gran impacto en una publicación que subió en febrero pasado donde presumió cuerpazo, lo que no pasó desapercibido por sus seguidores. Uno de los primeros en reaccionar fue el fashionista español, y experto en moda y belleza, Jomari Goyso, quien se limitó a decir: “Bella”, mientras que otras personas comentaron: “Cada vez se parece más y más al cuerpo de su mamá”, “Wow, qué bella… te pareces tanto a tu madre. Muy orgullosa de ti”, “Tan linda”, “Dios bendito y sus creaciones perfectas” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No todo son escándalos: también presume sus logros A varios tomó por sorpresa una publicación que subió Chiquis Rivera a su cuenta oficial de Instagram en los primeros días de marzo, pues se trata nada más ni nada menos de un logro que quiso compartir con sus seguidores: “Upper Yosemite Falls- ¡Lo conquisté! Esto es lo más difícil, por lo que he puesto mi mente, cuerpo y espíritu”. “Después de 23 mil pasos, 7.5 millas, 3,200 pies escalados/caminados, me sentí más que realizada. ¡Sentí alivio! ¡Orgullosa! Me sentí mejor. Subir fue definitivamente extenuante, pero bajar fue un desafío en sí mismo. Hubo momentos en los que quise darme por vencida y dar marcha atrás, pero no me permitía dar ni un paso atrás. Me mantuve concentrada en la tarea que tenía por delante. Seguía repitiendo: ‘Eres lo suficientemente inteligente como para saber que todo está en tu mente. Tu cuerpo es capaz de cualquier cosa. ¡Lo tienes!’, expresó la cantante.

“Lágrimas de pura alegría y gratitud”, confiesa Chiquis Rivera En otra parte de este mensaje, que le valió cientos de felicitaciones de parte de sus fans, Chiquis Rivera comentó que mientras subía el Upper Yosemite Falls, oró todo el tiempo, aunque reconoce que tuvo varios momentos que se soltó diciendo maldiciones, pero estaba dispuesta a terminar lo que ya había comenzado. “Lo que me mantuvo en marcha fue la sensación que sabía que tendría en la cima de la montaña. Cuando finalmente llegué allí, lloré. ¡Lágrimas de pura alegría y gratitud! No era consciente de cuánto necesitaba desconectarme del mundo y conectarme con la naturaleza y mi ser superior. ¡Durante mi tiempo de meditación y oración allá arriba, solté todo lo que había estado cargando emocionalmente durante las últimas semanas!#, expresó la cantante.

“Pobrecita, que feo canta” Con el buen ánimo que la caracteriza, y acompañada de los miembros de su banda, Chiquis Rivera, a través de una transmisión en vivo, compartió algunos aspectos de sus ensayos para sus próximas presentaciones. En las redes sociales de Escándalo, se subió el momento en que cantaba Mi gusto es, sin imaginar lo que pasaría después. “Pobrecita, que feo canta, ella necesita buscarse otra cosa que hacer porque cantar no le cae, pero para nada, canta feísimo”, “No le queda nada a esta morra”, “Que siga ensayando”, “Que bien se escucha la banda, ella que se vaya al karaoke”, “Es guapa, simpática, bonita, pero para la cantada, nomás no!”.

Las críticas para Chiquis Rivera iban subiendo de intensidad Llama la atención que la mayoría, si no es que todos los comentarios, eran para criticar la manera de cantar de Chiquis Rivera, a quien no es la primera vez que le dicen que se dedique a otra cosa y que no tiene ni la mitad del talento que tenía su madre, Jenni Rivera. “Pobrecita”, “Honestamente, a ella le quedaría ser nada más empresaria. Jiji, la quiero y es muy bella, pero la cantada nomás no se le da”, “Otra vez pensé que ya se había aplacado con la cantada esa mujer. Es hermosa, pero que no cante”, “Por lo menos que se pare a cantar, nomás sentada, de por si no canta nada bien”, “Mejor que tome clases de canto”.

La ponen ‘al nivel’ de Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández Recientemente, la empresaria Kenia Ontiveros fue el blanco de todo tipo de burlas luego de que compartiera un video de apenas unos cuantos segundos donde mostró su faceta de cantante de música urbana, y ahora que Chiquis se dejó ver desde la sala de ensayos, hubo quién las comparó: “Que van hacer un dueto Chiquis y Kenia, la esposa de Larry”. “¿A poco canta? Ya no sabe cómo hacer dinero”, “¿A poco canta? No sabía”, “¿A eso le llaman cantar? Ella no canta, ella llora, hay muchas mejores que ella”, “¿Ensayos? Yo pensé que era karaoke”, “Ay no, pobrecita, ocupa más clases de afinación, ya se le escucha poquitito mejor, pero no, la verdad que no, pobrecita”, “¿A quién quiere engañar? No canta. Lo único bueno que sabe hacer es publicar su vida”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Chiquis Rivera ‘entre besos y copas’ Horas más tarde de la transmisión en vivo que compartió, sin imaginar que sería duramente criticada, Chiquis Rivera subió más videos a sus historias en los que se le puede ver desde el estudio de grabación. Uno de los temas musicales que interpretaría es Entre besos y copas. De acuerdo con información de varios medios de comunicación, la hija de Jenni Rivera está muy ansiosa por comenzar su nueva gira, además por el lanzamiento de la canción El honor, que ya se encuentra en redes sociales. Se dice que sus nuevos videos, de ahora en adelante, serán dirigidos por su novio, Emilio Sánchez.