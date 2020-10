Chiquis ‘provoca’ a sus fans con atrevida fotografía de sus pechos

La aún esposa de Lorenzo Méndez abre su chamarra para dejar ver más allá y mostrar su brasier

Muchos hombres reaccionaron a su detalle y le dijeron de todo a la hija de Jenni Rivera

Chiquis, la hija de Jenni Rivera y aún esposa de Lorenzo Méndez, ‘provocó’ a sus fans con tremenda postal en la que se abre su chamarra color rosa para dejar ver sus impresionantes pechos.

Todo sucedió a través de una fotografía que subió en su cuenta oficial de Instagram @chiquis, en la que hasta hoy en la mañana de 7 se octubre ya tenía más de 83 mil reacciones de me gusta y poco más de mil comentarios.

Una de las primeras personalidades que le escribió fue la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina ‘Veneno’ Sandoval, quien le dijo: “hermosa”.

La cantante recibió toda clase de comentarios que le dijeron sus seguidores por tan atrevida pose en la que se le vio incluso parte de su brasier.

En su publicación, la hija de Jenni Rivera colgó el siguiente mensaje: “Drake dijo “Mi pasado detrás de mí como una cola de caballo”.

De inmediato comenzó a recibir mensajes de admiración de parte de las mujeres: “Eso es una mujer empoderada”, ” te amo”.

Pero otra persona cuestionó su vestimenta: “¿Porqué mostrar tanto y para qué? No soy guey (hombre), pero me parece como muy exagerado y si se ve todo muy lindo. Pero no hay nesecidad cuando eres bien en lo que haces. ¿Que no?”.

Incluso una seguidora cuestionó su boda y escribió: “Yo no sé para qué hizo tanto ped… con la boda que ni duró tantito. Mejor se hubiera quedado soltera y sin compromiso. Hasta trancazos hubo. Tanto guardia de seguridad para nada. Pinc… escándalo”.

Fue tanta la sopresa de ver a Chiquis Rivera que muestra sus pechos que hasta una fan le hizo una singular petición: “Me haces un video de cumpleaños, por favor, te amo Chiquis”.