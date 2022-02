Chiquis muestra sus mejores atributos para la portada de la revista People en Español

La hija de Jenni Rivera habla sobre su separación con su familia

Se sincera Janney y confiesa la verdadera razón de la ruptura con Lorenzo Méndez Chiquis Rivera portada People. La hija de la Diva de la Banda, Chiquis Rivera, volvió a estar en el ojo del huracán, con todo ahora esta vez, en portada de la revista de People en Español, y así lo dio a conocer mediante su mas reciente post en Instagram, donde aparece mostrando sus atributos delanteros. Chiquis recientemente estuvo envuelta en escándalos, tras haber confesado que no va a guardarle lealtad a su familia, pues a pesar de que su tío Juan, y su abuela Rosa Saavedra, la cuidaron cuando Jenni falleció, el motivo que la aleja de ellos es el pleito familiar y los supuestos robos que han existido dentro de las empresas de la Mariposa de Barrio. Chiquis se descara y le muestra todo a su gente Estamos más que acostumbrados de ver a Chiquis posando en poca ropa, encima de un trineo, acostada de una cama, y ahora, siendo la portada de la revista People en Español, en donde, no desaprovechó la oportunidad de mostrar sus mejores poses ante la cámara. Janney está en la cima en estos momentos, con la promoción de su nuevo sencillo: “Quiero amanecer con alguien”, y esto fue lo que escribió en la descripción: “¡Gracias a toda la bella familia de @peopleenespanol por esta portada tan especial y por apoyar mi nuevo libro. Siempre han estado ahí cubriendo cada momento de mi carrera y se los agradezco!”.

Chiquis Rivera portada People: ¿Qué es lo que opinan sus seguidores? Tanto críticas como buenos comentarios se han presentes en cada publicación de la hija de la Diva de la Banda. Janney, mejor conocida como Chiquis Rivera, compartió este video portando un traje blanco que no deja nada a la imaginación, y con una sonrisa radiante como siempre, influencers y artistas como: Liz Hernández, Armando Correa, Maricela Cornejo, entre otros, se destacaron en los comentarios de Chiquis. “Chula”, “Love you babe”, “Bella te mereces mucho más eres una mujer luchona como tu mami @jenirivera.oficial estará orgullosa de ti #bendiciones”, “@chiquis estamos orgullosos de ti princesa, por todo lo que has logrado y por la mujer en que te has convertido. Felicidades Princesa.”

Chiquis estrena sencillo junto a Thalía y Becky G La artista de 36 años, Chiquis Rivera, acaba de estrenar un nuevo sencillo que es una colaboración con otras dos artistas reconocidas, quienes son Thalía y Becky G, la canción se llama “Baila Así”, y también forma parte Play N’ Skillz. Este sencillo está siendo un éxito en las plataformas digitales. Así lo ha promocionado durante varias semanas Chiquis, la cual, está contenta de haber colaborado junto a artistas de talla mundial. En los comentarios de esta publicación la gente le dice: “Cuando tienes el cameo junto a Thalía, es un momento icónico”, “serás más que exitosa sin duda eres una mujer luchadora simplemente bella”.

Chiquis Rivera portada People: Chiquis decide romper definitivamente con lazos familiares Chiquis, durante su último programa del podcast ‘Chiquis and Chill’, que definitivamente optó por romper lazos con su familia, su tía Rosie, su abuela Rosa Saavedra, y su tío Juan Rivera, ya que no les guardará lealtad incondicional a raíz de la serie de problemas que han enfrentado. “Decidí el año pasado que ya no voy a dejar de tratar de mantener relaciones solo porque nos corre la misma sangre por las venas”. no estamos en la misma página, en la misma frecuencia y una persona no me da lo que le doy, si no se está esforzando tanto como yo, tengo que decirle, ‘Adiós’, y eso no quiere decir que deje de quererlo. Eso no quiere decir que no le deseo lo mejor. Sigo deseándoles lo mejor, pero por mi bienestar mental, mi bienestar emocional tengo que quererlos de lejos y a veces eso es difícil de hacer y duele un poco”, confesó la intérprete de “Quiero amanecer con alguien”.

Chiquis Rivera portada People: La lealtad es importante La integrante de la dinastía Rivera, tiene una historia complicada, pues fuertes rumores de que la hija de Jenni, Chiquis, tuvo un encuentro con el que en ese entonces era esposo de su mamá, Esteban Loaiza, hizo que la relación madre e hija se separara. Janney creció a lado de su tío Juan y su abuela Rosa, Chiquis ha confirmado que ellos fueron quienes terminaron de criarla. “Es importante ser leal con las personas, en los negocios, en relaciones, en relaciones con tus familiares, etc. Absolutamente, es bueno ser leal con alguien y creo que tener esto es una característica hermosa. Con lo que no estoy de acuerdo es con ser leal pase lo que pase, o sea tener una lealtad tóxica”, destacó Janney en su podcast.

Chiquis da los verdaderos motivos del porque su matrimonio con Lorenzo fracasó Chiquis recientemente confesó la verdadera razón por la cual, su matrimonio con Lorenzo Méndez no funcionó, y es que Janney se justifica diciendo que antes de llegar al altar, le dio un ataque de pánico, en donde se preguntó si estaba haciendo lo correcto… “Fue cuando tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia“, dijo la cantante, pero es en su libro donde entra en más detalles sobre las adicciones de su ex: “Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”.

Chiquis Rivera portada People: Lorenzo tomó una actitud agresiva Chiquis confesó un momento super fuerte que vivió junto a Lorenzo, y es que confirmó la versión que ya se especulaba sobre las actitudes del cantante con Janney, pues cuenta en entrevista, que un día que entraron en discusión, Lorenzo la tomó por el cuello y le escupió en la cara, todo esto sucedió enfrente del hermano de Chiquis, Johnny. Y sobre la reacción que pueda tener el cantante cuando salga a la venta Invencible, la hija de Jenni Rivera dijo: “He escuchado ciertas cosas que ha dicho, pero no me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad”. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.