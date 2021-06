Chiquis Rivera celebra con su nuevo novio su cumpleaños número 36

En las fotos del festejo la hija de Jenni Rivera aparece en sugestiva foto

¿Con anillo de compromiso?, fotografía de Chiquis Rivera con nueva joya genera dudas Chiquis Rivera cumpleaños. La que estuvo muy bien acompañada en la celebración de sus 36 años fue Chiquis Rivera. Ella y su nueva pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, pasaron un romántico fin de semana en Cabo San Lucas en Baja California Sur, en donde celebró con mariachi, según publicó Infobae. El nuevo galán de Chiquis subió a su cuenta de Instagram las románticas fotografías de ambos acompañado de un tierno mensaje: : “Salud por mi paz, La Luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños al alma más dulce”, con eso resumió su amor por la hija de Jenni Rivera. Chiquis Rivera cumpleaños: Ya no esconde su amor por Emilio La contestación de Chiquis Rivera no se hizo esperar, y con el mensaje que le escribió dejó en claro que su corazón ya esta ocupado y al parecer las cosas entre ella y el fotógrafo de Becky G van viento en popa. “Oh por Dios. Estas palabras, estas fotos! Este hombre, gracias a mi amor. te amo”, le escribió la cantante. Pero lo que más llamó la atención de los internautas no fueron los mensajes de amor que se dedicó la nueva pareja, no, lo que no pasó desapercibido fue la sugestiva posición de Chiquis Rivera en una de las fotografías que subió su novio Emilio Sánchez a su cuenta de Instagram.

Chiquis Rivera cumpleaños: Sugestiva pose En la cuenta de Instagram de elpreciodelafamaoficial, publicó la fotografía en donde se puede ver a Chiquis Rivera, sentada frente a las piernas abiertas de Emilio, la sugestiva pose no pasó desapercibida: “QUE POSE CASI DE PERRITO #chiquisrivera vive su amor más feliz que nunca”, se puede leer en el post. Y como en redes nada se les escapa, en otras publicaciones también notaron que Chiquis Rivera luce algo en su mano que desde que se separó de Lorenzo Méndez no utilizaba, al parecer al ver tan enamorada a la hija de Jenni Rivera de su nuevo galán, encendió las alertas de los internautas.

Chiquis Rivera cumpleaños: ¿Luce anillo de compromiso? Según la publicación del Instagram de nelssiecarrillo, la también cantante estaría usando un anillo, el cual no lo había usado en ese dedo desde que se separó de Lorenzo Méndez, en el post se puede leer: “Ya notaron que #chiquis ya trae anillo hmmm porque después que se dejó de Lorenzo Méndez no traía anillo en ese dedo”. Inmediatamente las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Que no era un amigo de Lorenzo??”, “Es una ridícula esa mujer, nomas de hombre en hombre, como se nota su inestabilidad emocional. Nomas anda como pordiosera buscando quien la quiera. No sabe estar sola para sanar”.

Chiquis Rivera cumpleaños: No se guardan nada Los internautas no se guardaron nada y hasta le recordaron a la Chiquis Rivera porque, según ella, no usaba el anillo cuando estaba casada con Lorenzo, “Y así sucesivamente hoy se quita uno mañana se pone otro”, “Tal vez ya no tiene la alergia porque según por eso no usaba el anillo de matrimonio!”. “Pero si sabes lo que significa ese anillo no hay que decir cosas al extremo, vayan a Tiffany y ahí le pueden decir que significa la ancla”, “Firmeza y tranquilidad, eso significa la ancla, por eso luego las meten en problemas”, se puede leer en los comentarios de la publicación.

Chiquis Rivera cumpleaños: Hermanos aprueban al nuevo galán Pero no solo su pose sugestiva o su supuesto anillo de compromiso llamaron la atención de los internautas, también se dieron cuenta que dos de los hermanos de Chiquis Rivera, reaccionaron de manera positiva a las fotografías que subió su nuevo cuñado. Johnny y Jenicka reaccionaron a las fotografías tal y como lo publicó Chica Picosa 2, “Al menos los hermanitos de #chiquis están feliz con esta nueva relación”, decía la publicación quien la acompañó con una fotografía con las reacciones de los hermanos de Chiquis Rivera.

Fría felicitación de su abuela Pues ya ven que se corrió un rumor de que supuestamente con todo este tema del escándalo del dinero de la herencia y las cuentas de las empresas de Jenni Rivera la dinastía estaba separada y todos en guerra para no perder la costumbre, y pues se dice que Doña Rosa, la abuela de Chiquis, fue ‘peluseada’ y su nieta la dejó de seguir en Instagram. En este día de los 36 años de Chiquis Rivera la abuela con todo y que si se hablan o no, puso una felicitación y ándale que le salió el tiro por la culata a la doña, porque mejor ni la hubiera felicitado con semejantes palabras: “Felicidades en tu cumpleaños, Dios te bendiga y cumpla tus sueños todos los deseos de tu corazón”.

Critican a doña Rosa Rivera Naturalmente, la gente comenzó a opinar por la felicitación de Doña Rosa Rivera: “Escogió la foto con la pose más fea, merecido tuvo que la critiquen”, “Es una señora que va a saber de mejores fotos quiso ser linda si la felicita es porque la felicita sino es porque no quien los entiende dejen vivir”. “Qué mala Doña Rosa,en esa foto la Chiquis se parece a la novia de la rana René, Miss Peggy”, “Esque se nota que lo hizo por compromiso nomas para que no la critiquen y lo primero que pensó”, “Así o más seca”, “Dejen la felicitación, la foto que no encontró una menos peor ,mínimo hubiera subido el vídeo donde casi enseña el chimuelo cuando promocionaba sus productos”, “Si no pero le habla como si fuera cualquier amiga y no su nieta”.

Ya no sigue a su abuela en Instagram Luego de que se revelara que Johnny Rivera mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, da la impresión que las relaciones entre varios miembros de la familia se han fracturado, incluso se asegura que Chiquis Rivera ya no sigue a la señora Rosa en Instagram, Por medio de la cuenta de Escándalo, se puede leer la siguiente información: “Como la ven que Chiquis ya no sigue a la abuela Rosa en su cuenta de Instagram y hasta borró una foto que tenía con ella que estaban cocinando!!! Quizá es que Chiquis no quiere ver los en vivos de la abuela en reunión con sus hijos Juan, Rosie, nietos, etcétera.

Un evidente distanciamiento No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de ver esta publicación: “Chiquis se comporta como una niña, qué ridiculez!”, “Con tantos secretos que tiene esa gente, ¿qué habrá descubierto Chiquis? Ella es la más perjudicada y la más inocente”. Por su parte, otra persona se expresó de la siguiente manera: “Qué mal de Chiquis, porque diga lo que diga y haga lo que haga, es su abuela y era lo que más Jenni quería, y si su abuela dice lo que dice es porque sabe que clase de nietos tiene”.