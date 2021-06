En la publicación escribió: “Cómo ven amigas, se harían este tratamiento reductivo de @chiquis, y sobre todo, mostrarían el video? Se me hace que yo paso…#Repost @yquesuenelabanda with @make_repost #ChiquisRivera, sin pudor alguno, muestra cómo le delinean la cintura y sus caderas desde la intimidad de la cama de masajes”.

“Chiquis te va a crecer la nariz, ahí donde te están sobando ahí se mira donde te metieron en el hoyo para hacértela para sacarte la grasa del estómago, no eches mentiras te va crecer la nariz como pinocho”, le escribieron en la publicación, pues no creen en que el “agüita con limón” sea la responsable de su nueva figura.

En la publicación se asegura que Chiquis Rivera se realizó la manga gástrica, así lo puso en mensaje : “#Chiquis se hizo la manga gástrica, no sé porque quieren engañar, es muy su cuerpo, dinero, pero para qué engañan.!! Por mí se puede quitar brazos, cachetes, pierna, etc, etc, pero no engañen”.

Los usuarios comentaron la publicación: “Hay otro proceso que se está haciendo súper famoso que es el del globo, te hacen tragar una esponja y se infla en el estómago y lo que hace es que comes solo el 10 % de lo que comías antes y bajas hasta 50 libras en 3 a 5 meses!! Muchos famosos lo están haciendo!!! Pero ese orificio no es de maga gástrica!”.

“La mentira es parte de su ADN”, “Es el agua con limón, ¿qué no?”, “Tal vez no se hizo la manga pero si lipo por que ella come de todo y mucho, yo tengo la manga y duele mucho comer ciertos alimentos el dolor desaparece después de 6 meses”, se podía leer en los comentarios.

“Engaña a su público porque si les dice la verdad se acaba su Keto Business”, “Hay una manga gástrica en la que hacen las incisiones en el área del bikini… a la altura de la cadera para que no queden cicatrices en el estomago…”, “A la Chiquis se le olvida que no somos ignorantes. Es obvio la lipo que se hizo. Una cinturita, pero lo demás?”.

Los internautas no dejaron de pasar la oportunidad de recordar el famoso remedio de agua con limón: “Tomen agua tibia con limón por las mañanas”, “Una hija mía se opero y así estaban las marcas”, “No es Manga porque yo me la hice y no queda uno así….”, “Que mejor se opere el cerebro”, “Se ha de haber hecho el tummy tuck y la Lipo otra vez”.

“No me hice la manga”

“Me operaron, es de las bubis, no más de las bubies, no me hice la manga, y si me la hubiera hecho les diría, pero no, me hice las bubies, las quería más paraditas, para que vean (se desabrocha la sudadera), estoy muy bien gracias a Dios, no me hice la manga, ¿Qué más dijeron?, pues bueno, ya estoy en casa…”, dijo Chiquis.

“Las quería más paraditas (dice mientras muestras sus pechos a la cámara) y pues ya se me concedió (risas), gracias al doctor Gutiérrez, y sí le pagué, así que no estén diciendo que es es gratis tampoco, o sea nadas más porque van a decir que es promoción, o sea no se cansan de estar hablando…”. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO