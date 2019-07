Página

Chiquis Rivera quiso desahogarse con sus seguidores para contar su verdad sobre los escándalos que surgieron tras su matrimonio.

La cantante quiso dejar claro su opinión respecto al violento encontronazo entre el personal de seguridad de su boda y algunos reporteros.

La intérprete reconoció que los guardaespaldas se excedieron en el uso de la fuerza.

Después de la polémica boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera quiso desahogarse con sus seguidores para contar su verdad sobre los acontecimientos que han dado mucho de qué hablar.

Antes de partir a México para realizar una gira promocional, Chiquis quiso dejar claro su opinión respecto al violento encontronazo entre el personal de seguridad de su boda y algunos reporteros.

Para sorpresa de muchos, la intérprete reconoció que los guardaespaldas se excedieron en el uso de la fuerza; sin embargo, aseguró que de haber estado ahí, ella habría tratado de calmar los ánimos. “Se pasaron de lanza la seguridad un poquito, sí vi. No estoy de acuerdo, ustedes saben que si yo hubiera estado ahí les hubiera dicho: ‘Hey, cálmense, no empujen, no sean así. Siempre lo han visto, siempre me he portado muy bien y muy respetuosa con ustedes”, dijo en un video publicado en su canal de YouTube.

En un despliegue de sinceridad, Chiquis también aceptó que quizás no tomó las mejores decisiones en la ceremonia, pero confesó que se sentía abrumada por sentimientos encontrados, especialmente por la ausencia de su madre en un día tan especial.

“Estaba tan enfocada en mi boda que no sabía lo que estaba pasando. (…) Lloré tan fuerte que mi abuelita hasta se asustó. Me calmé, entré y la verdad estaba en la Iglesia y sentía una paz tan hermosa dentro de la Iglesia y dije ‘no voy a dejar que nada me moleste’. Me prometí ese momento”, reveló.