Al pie del video, el cual ya cuenta con más de 80 mil me gustas, a solo horas de su publicación, Chiquis Rivera escribió lo siguiente: “No te metas con mi CUCÚ. Vive TU vida, a TU manera, porque al fin y al cabo la gente que no es feliz te va a criticar, hagas lo que hagas”, se podía leer, pidiéndole a sus seguidores que vivieran su vida sin importar de las criticas”.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se ve como la ex de Lorenzo Méndez bailaba de aquí para allá, caminando entre los espacios del yate en el que estaba viajando, mientras que bailaba sin pena alguna en bikini uno de los grandes éxitos de la Sonora Dinamita.

“Me gusta tanto tu seguridad en todos los aspectos. Felicidades eres hermosa”, “Ese flow Chiquis me encanta tu vibra”, “Bella feliz, gracias por transmitir esa alegría siempre”, “Te ves igual de divina”, “Tan pequeña y tan hermosa”, se podía leer en el video de Chiquis Riera moviendo su trasero de un lado para otro. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

Vaya que la ceremonia de los Premios Juventud estuvieron llenos de infinidades de sorpresas, ya sea por las presentaciones que tuvieron, o por uno que otro atuendo que no fue bien vistos por el público televidente, sin embargo, lo que sí es un hecho es que la ceremonia se convirtió en tendencia en redes sociales, revelándose infinidades de videos del detrás de cámaras, entre otros más. Archivado como: Chiquis Rivera aparece desde un yate bailando y moviendo su trasero de un lado a otro

Al pie de video, la cuenta escribió lo siguiente: “JAJAJ, me enviaron este video, en todo están chicas, que bárbaras, así fueron cachados los 2 carnales mientras Chiquis presentaba otro espectáculo ellos le veían la retaguardia jajaja, nunca sabes cuando la cámara te va a traicionar”, se podía leer en la publicación. Archivado como: Chiquis Rivera aparece desde un yate bailando y moviendo su trasero de un lado a otro

No obstante, un video que dio bastante de que hablar fue uno que se compartió a través de la cuenta de Instagram de @chamonic3, en el cual se podía observar algo un tanto inusual. Y es que, cuando Chiquis Rivera se encontraba hablando, se pudo observar de fondo a los integrantes de “Los 2 Carnales”, quienes parecían notar algo en la hija de Jenni Rivera.

“¿Y el agua de limón en dónde quedó?” seguidores reaccionan al video de Chiquis Rivera y “Los 2 Carnales”

Ante este video, diversos seguidores de la cuenta comenzaron a llegar, en donde usuarios daban diferentes puntos de vista, unos argumentando que “Los 2 Carnales” no le estaban viendo el trasero, mientras que otros hacían mofa del cuerpo de Chiquis Rivera: “En su mente ellos dijeron, ¿y el efecto del limón?, ¿En dónde quedó?”.

“Creo que estaban viendo si ese trasero era real o no jaja”, “No pues, si se siente bien deseada, con esto mucho más, otros en su lista va a decir”, “Los Carnales viendo la carnada jaja”, “No pues tremendo rebote, imposible no ver”, “Jaja, para las que la conocemos en persona sabemos que es inevitable no verlo, o sea, eso se le ve desde lejos, en pocas palabras es más trasero que Chiquis”. Archivado como: Chiquis Rivera aparece desde un yate bailando y moviendo su trasero de un lado a otro