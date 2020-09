Nueva polémica para Chiquis Rivera

Usuarios critican a la cantante por bautizar y le dicen que es cristiana

“Que raro que pueda bautizar si ella no es católica”, se lee en los comentarios

No hagas cosas buenas que parezcan malas. Usuarios critican a la cantante Chiquis Rivera por bautizar y le dicen que es cristiana.

A través de las historias de Instagram de la hija de Jenni Rivera, y las cuales retomó la cuenta de Chica picosa, se puede ser testigo de cómo Chiquis Rivera, quien se ha declarado cristiana, confiesa que es madrina de un pequeño.

En la primera parte de esta publicación, la cantante, quien luce guapísima con un outfit formal, dice lo siguiente:

“Pues les cuento que el día de hoy me hice ‘nina’ (madrina) de nuevo, algo para mí que es un gran honor que los padres de estos niños me vean como una mujer responsable, una mujer digna de ser ‘nina’, así que súper feliz”.

Chiquis Rivera le promete a sus seguidores que les compartirá algunas fotos de esta celebración organizada para el hijo de una amiga con la que tiene 14 años de amistad, por lo que es muy especial para ella.

Para finalizar con su video, la cantante muestra su outfit para beneplácito de sus admiradores.

Pero no pasó mucho tiempo para que los usuarios se le fueran con todo a Chiquis Rivera: “¿Pero que Chiquis no es cristiana y los cristianos no tienen ahijados? Pues quién la entiende a esa mujer, un día cristiana y al otro día católica”, expresó una persona, lo cual provocó todo tipo de respuestas:

“Lo mismo iba a decir”, “Te digo, doble moral”, “Ella ni siquiera tiene una identidad propia, la pobre es como bipolar, pero ella debe de saber que con Dios no se juega”, “Hay que preguntarle a su tío que es pastor”, “Después sale en un en vivo desproporcionado a diestra y siniestra”, “Ella no es cristiana, solo su hermana”. Los ataques subieron de intensidad cada vez más…

