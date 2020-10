Chiquis Rivera cree haber recibido una señal divina

Luego de pedir el divorcio a Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera confiesa lo inesperado

La cantante cree haber recibido una señal divina

“Fue tan hermoso, ni siquiera supe su nombre”, expresó la hija de Jenni Rivera

¿Será? La cantante Chiquis Rivera vuelve a sorprender a sus seguidores, ahora al decir que cree haber recibido una señal divina, esto luego de pedir el divorcio a Lorenzo Méndez y que fuera captada junto al empresario Mr Tempo, con quien se dice mantiene una relación amorosa.

A través de la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, se puede ver un video que se retomó de las historias de Instagram de la hija de Jenni Rivera.

“Fue tan hermoso, ni siquiera supe su nombre. Fue muy lindo y yo era como una señal de Dios”, comenzó diciendo Chiquis Rivera en este video que tiene a la fecha más de 22 mil reproducciones.

Cabe recordar que hace apenas unos días, y después de meses de incertidumbre, la cantante le pidió de manera oficial el divorcio a Lorenzo Méndez debido a diferencias irreconciliables, aunque fue el pasado 16 de septiembre que la pareja se separó poco después de un año de matrimonio.

Algo a tomar en cuenta, es que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron por bienes separados, y a pesar de que se rumoró que la causa del divorcio fue una infidelidad de la cantante, ella se encargó de desmentirlo.

A pesar de los momentos por los que ha pasado últimamente, Chiquis Rivera recibió lo que se conocería como una señal divina:

“Chicos, me acaba de pasar la cosa más hermosa. Tuve que parar y estacionarme para contarles. Pasé por el servicio de Starbucks para comprar mi bebida Keto y estaba a punto de pagar mis $3.15 y la muchacha no era latina, no me conocía y me dijo: ‘no te preocupes'”.

Al pensar que no recibían dinero en efectivo, la empleada le dijo a Chiquis Rivera: “No es eso, es que te ves muy dulce y quería alegrarte el día”.

Aún faltarían más sorpresas para la cantante, quien no podía creer lo que estaba pasando.