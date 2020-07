Chiquis Rivera destapa que tiene coronavirus

Además su esposo Lorenzo Méndez también

La hija de Jenni Rivera cómo se siente

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez vuelven a ser noticia, ya que luego de darse a conocer que se habían reconciliado tras su separación a escasos meses de contraer nupcias, ahora la pareja confirma que dieron positivo al coronavirus (Covid-19), de acuerdo a información proporcionada por la misma hija de Jenni Rivera.

“Les tengo una noticia, quiero ser la primera en dejarles saber, porque me acabo de dar cuenta hace un par de horas, básicamente me hice la prueba del Covid, es la tercera vez que me lo hago, por precauciones y una vez porque quise ver a mi abuelita y quería saber que yo estaba bien antes de ir a verla, me la hice de nuevo”

Luego la cantante detalló cómo pudo haberse contagiado: “Como ustedes saben, me había ido a San Diego este fin de semana para 4 de July, me quedé en un hotel, me hice el test, me llegaron hoy a las 10:00 de la mañana, pues que sí, que tengo Covid-19”.

“Sentí la importancia de hacer este live, en lo que cabe me siento bien, sí me he sentido un poquito cansada pero pensé que porque ayer hice un poco de ejercicio y me sentí rara”, agregó la cantante y empresaria.

Tras dar a conocer sus resultados, la hija de Jenni Rivera dijo más de cómo se siente: “Pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, solo me siento un poquito cansada, no puedo probar, pero de allí estoy bien, ahorita me veo así porque no me peiné y no me maquillé, pero eso es lo que más me sacó de onda porque las otras tres veces que me lo he hecho ha salido negativo”.

Luego explicó por qué hizo todo esto: “Esta vez me lo hice en dos diferentes lugares y solo para estar segura y los dos llegaron positivos… esto es real, yo nunca pensé que me iba a dar, porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubrebocas, sanitizo todo el tiempo”.

Pero la familia de ella corrió con mejor suerte: “Se hizo la prueba Chris también y salieron negativos, están muy bien y debo de ser responsable y decirle a la gente que estuvo a mi alrededor por si acaso, y aquí está Lorenzo y él también salió positivo”.

De inmediato la gente comenzó a mandarle mensajes de unión y solidaridad y le dijeron que se cuidara mucho en este tiempo que la pase encerrada.

Todos sus fans se unieron para que la hija de Jenni Rivera no se sintiera tan mal por tener coronavirus, lo que Chiquis agradeció en su cuenta de Instagram.

Por su parte Lorenzo Méndez empleó su cuenta de Twitter para dar a conocer que al igual que su esposa, está contagiado de coronavirus.

“Positivo #COVID19… No siento ningún síntoma… Increíble que la prueba de Covid cueste $200 (dólares)!!! Si fuera tan peligroso, los gobiernos deberían de dar la prueba gratis a todo el mundo! #covidPositive”.

Para ver el video haz click aquí.