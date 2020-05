Chiquis Rivera desmiente a su hermano

La cantante, hija de Jenni Rivera, aclara si ella y su esposo, Lorenzo Méndez, tuvieron coronavirus

También, regañó a Johnny Rivera “por andar de bocón”

Después de que Johnny Rivera asegurara en su cuenta oficial de Instagram que su hermana, Chiquis Rivera, y su esposo, Lorenzo Méndez, tuvieron coronavirus en enero, la cantante salió a aclarar las cosas y de paso lo regañó “por andar de bocón”.

A través del canal de YouTube del programa Un Nuevo Día, se puede ver un video con el título: “Chiquis Rivera enfrenta a su hermano por un rumor”, que hasta el momento tiene casi 300 vistas.

Adamari López, conductora del programa y que hoy está de fiesta por su cumpleaños, comentó que a Johnny Rivera le preguntaron por sus redes sociales si conocía a alguien que tuviera o le hubiese dado coronavirus, y él dijo que sí, mencionando a su hermana, Chiquis Rivera, y a su cuñado, Lorenzo Méndez.

Horas después, a través de una transmisión en vivo, la cantante lo negó todo, teniendo a su hermano detrás de ella:

“Quiero aclarar una cosa, Johnny ven pa’ca, es que nos están diciendo que me mandaron un mensaje ahorita que habías dicho tu que según tenía yo el coronavirus y que también Lorenzo, por favor explica y aclara eso, porque mira, les voy a decir una cosa, Lorenzo se enfermó y muy feo en enero o febrero, no les puedo decir que no o que sí porque yo no sabía nada del coronavirus en ese entonces”.

Los conductores de Un Nuevo Día dieron sus opiniones sobre este tema, comenzando por Adamari López: “Al final, yo pienso, él no hizo nada malo, solo le preguntaron en las redes si él conocía a alguien que hubiese tenido el coronavirus y él dijo que su hermana. Ahora no sé a quién creerle, pero a la hora de la verdad, Chiquis tampoco tiene que ponerlo en esa posición de decirle: ‘oye, ven acá, ven y cuenta'”.

Por su parte, La Chiquibaby no compartió el punto de vista de Adamari López y dijo: “Chiquis es una figura pública, imagínate que mi hermano diga: ‘si, mi hermana se fue a España y Nueva York y le dio el Covid-19′, la gente se hubiera paniqueado, entonces, no tiene sentido que el hermano hubiera dicho que ‘si, mi hermana tiene coronavirus'”.

La Chiquibaby se le fue con todo a Johnny Rivera: “Pudo haber dicho lo que se dijo ahí: ‘si tuvo síntomas, si es posible que le pudo haber dado, pero no sabemos’. Yo leí el mensaje y era como asegurando y yo creo que está mal”.

De nueva cuenta, la conductora y actriz puertorriqueña Adamari López se expresó de la siguiente manera: “Yo pienso que no tiene nada de malo y que tampoco hay que hacer una gran cosa que haya dicho que haya tenido y no pasa nada y ya. Ellos saben la realidad de lo que han vivido, dar explicaciones de más está de más”.

Archivado como: Chiquis Rivera Lorenzo Méndez Coronavirus