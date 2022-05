Chiquis Rivera está en México para promocionar su nuevo disco, titulado Abeja Reina

La cantante se dio el tiempo para concederle una entrevista a Pati Chapoy

“Me entró una ‘depre’ fuerte”, confesó la hija de Jenni Rivera Como pocas veces lo ha hecho, la cantante Chiquis Rivera abrió su corazón en reveladora entrevista que le concedió a Pati Chapoy para el programa Ventaneando de TV Azteca, donde confesó que padeció depresión. La hija de Jenni Rivera se encuentra en México para promocionar su nuevo disco, titulado Abeja Reina. “Yo quiero empoderar e inspirar, no nada más a las mujeres, sino a los hombres también, y es lo que quiero hacer con todo lo que hago, con mis libros, con mis productos, con mi música, más que nada, y tuve que hacer una canción fuerte, con un título fuerte. La vida me ha hecho fuerte, las lecciones de la vida”, expresó la hija de Jenni Rivera. “Me entró una depre fuerte”: Chiquis Rivera Y cuando nadie lo veía venir, y a la pregunta que le hizo Pati Chapoy respecto a cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado en su vida para lograr este tema, Chiquis Rivera respondió así: “Yo creo que empezamos desde chiquita, ‘cositas’ que pasaron, algo muy fuerte que pasó con mi papá, viví muchas cosas difíciles con mi mamá, ella también sufrió mucho en su carrera y luego perderla a ella”. Sin mencionar su nombre, la cantante reconoció que algo que le afectó fue haberse separado de Lorenzo Méndez durante la pandemia: “Me entró una depre fuerte, pero me ayudó mucho, salí mejor de eso y le doy gracias a Dios, no me arrepiento de nada. (En ese tiempo) no quería levantarme de la cama, en vez de no comer comí de más, así que subí de peso”, expresó, además de aceptar que siempre ha sufrido con su peso.

“No me quería ni peinar” A muchos les costará enterarse, luego de ver sus publicaciones en redes sociales, así como diversas entrevistas, que Chiquis Rivera sufrió por depresión: “No me quería peinar ni maquillar, estaba sola. También estaban pasando unas cosas en mi vida personal con mi familia, pero ahí siempre estuvieron mis hermanos, siempre han sido todo para mí, pero fue un momento muy oscuro”. La cantante se dio cuenta que estaba deprimida después de una etapa en la que tuvo mucho trabajo en el 2020: “Estaba yo saliendo del foro y lloré, no podía controlarlo, sentía una tristeza y de ahí para abajo, es cuando yo dije… no me quería ni bañar, la verdad, y dije: ‘algo está pasando’ y es cuando otra vez busqué la terapia para que me ayudaran”.

“Para mí es importante honrar a mi madre”, dice Chiquis Rivera En otra parte de esta charla, y más tranquila, Chiquis Rivera expresó que para ella, con este disco y en toda su carrera, es importante honrar a su madre: “Fue mi papá, mi mamá, mi amiga, trabajamos juntas. En algún momento de nuestras vidas era el esposo, yo la esposa, ella trabajaba, yo me quedaba en casa, así que ella me inculcó muchas cosas”. “No ha sido fácil vivir con su ausencia, no puedo creer que ya van a ser 10 años, a veces me pongo a pensar cómo llegué a este punto sin ella, no importa la edad, me hace falta mi madre, sus consejos, sus abrazos. Siempre lo digo, es una herida que no se va a sanar completamente, pero yo sé que tengo que ser fuerte para ella, para mis hermanos y es la mejor manera de honrarla, seguir adelante”.

¿Te gustaría ser mamá? Luego de que contara lo que es de la vida de cada uno de sus hermanos, Chiquis Rivera reconoció que, en este momento, le gustaría convertirse en mamá: “Siento que ya sé lo que es ser mamá porque le ayudé a mi mamá a criar a mis hermanos, pero me estoy guardando un poquito porque quiero viajar y hacer mi gira por muchos lugares”. Por último, y como pocas veces, Chiquis Rivera habló sobre su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez: “Estamos bien, él respeta lo que hago, me deja hacer, es lo que yo necesito en mi vida, así que voy muy bien, lo estoy tomando día tras día, pero ahorita estoy súper casada con mi disco”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).