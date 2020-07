Chiquis Rivera sorprende con sus declaraciones

La cantante confiesa las cochinadas que ha hecho

Chiquis tenía frente a ella a su esposo, Lorenzo Méndez, cuando dijo esto

La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, sorprende con sus declaraciones y confiesa las cochinadas que ha hecho mientras su esposo, Lorenzo Méndez, estaba frente a ella.

En una publicación que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Univisión Famosos, que hasta el momento tiene más de 10 mil reproducciones y que se retomó de las redes sociales de la cantante, Chiquis Rivera, quien salió negativa en una segunda prueba de coronavirus y se recupera satisfactoriamente, no se guardó nada.

“Siendo completamente honesta, en este momento me siento agradecida de estar viva, de poder ver otro día. Estoy agradecida por mi familia, por mi esposo, agradecida por las personas que me rodean y me aman y agradecida por ustedes”.

En otra parte de este video, la cantante se sinceró con sus fans en una sesión de preguntas y respuestas, y cuando nadie lo esperaba, comentó: “La pregunta de la noche, ¿tu marido es pedorro?”, lo que provocó las risas de su esposo, el también cantante Lorenzo Méndez, que estaba frente a ella en ese momento.

“Hijo de su madre, diles la neta, nos agarramos a guerritas”, respondió Lorenzo, a lo que Chiquis Rivera no le quedó más remedio que reír a carcajadas y aceptar que si es cierto.

Pero eso no sería todo, ya que la hija de Jenni Rivera confesó la peor cochinada que ha hecho en su vida, junto a su hermana, Jacqie Rivera.

“Una vez, hace años, hace como unos 9 años, no me bañé por 4 días, neta”, expresó Chiquis, lo que hizo que Lorenzo Méndez dijera: “Hasta la fecha”. La cantante no se quedó con las ganas de responderle a su esposo: “Ay, estás mal del cul…”.

“La verdad es que Jacqie se comía mi mier… completamente verdad, cien por ciento. Jacqie lo sabe, ella nunca miente. Ella fue una bebé y yo también lo fui. Yo tenía 4 años, ella tenía casi uno”.

Y en otra confesión inesperada, Chiquis Rivera compartió que hasta el momento no hay planes para tener bebés, especialmente en esta pandemia y en “estos momentos tan raros que estamos viviendo”.

“Pero pues lo que quiera Dios al fin del día, la tarea si es muy importante”, expresó la cantante.

Por último, Chiquis Rivera reconoció que extraña muchas cosas, pero lo que más extraña en estos momentos es ese “feeling” que le daba su mamá, Jenni Rivera, de que no importara lo que pasara en el mundo, todo iba a estar bien.

“Era mi protectora, me sentía siempre muy segura a su lado, y sus abrazos, uff, sus abrazos”.

“Ya aburres mija, cuídate”, “Que cerdos, ¿no tienen baño? Esa es una falta de respeto”, “Que flojera, a nadie le interesa”, “Ya aburren!!!”, “Primero que se separaron, luego que tienen el Covid-19, o sea, ya no saben qué decir para crearse fama”, expresaron algunos seguidores de esta cuenta.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ