De acuerdo con el medio Univisión, ni Lorenzo ni sus abogados asistieron a la Corte Superior de Los Ángeles y por esa razón el proceso de divorcio no pudo seguir y recibió una multa por la falta. Después de todo lo que se ha dicho, parece ser que él es que no quiere divorciarse de la cantante, aunque él diga que ella es la que le pone “trabas”.

Ha pasado más de un año que Chiquis Rivera presentó una demanda de divorcio contra Lorenzo Méndez. Ya que el vocalista no asistió a la última reunión que tenían en los tribunales, tendrá que pagar una multa de 3,000 dólares. Aunque Lorenzo ha dicho que es ella la que le pone “trabas” al proceso de divorcio, parece ser que no es así.

Chiquis Rivera comunión iglesia: No hay duda de que la hija mayor de Jenni Rivera siempre tiene para que hablen de ella. La cantante ahora ha sorprendido a todos al asistir a una misa católica y comulgar. El problema es que ella no es devota de aquella religión y ya está siendo atacada en redes sociales.

Algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con la relación de la hija de Jenni y el fotógrafo de Becky G, pues hasta le comentaron que “Lorenzo está mejor”. Pero hasta ahora, Chiquis se ve muy feliz con su nuevo amor, ya se sabe porque le urge divorciarse de Lorenzo.

El medio dijo: “Chiquis comulgó. Espero tenga los sacramentos que la iglesia católica pide. Ella no es 100% católica, pues hasta hace poco tenía un pastor en su vida, que yo sepa aparte ella está viviendo en amasiato (Vivir con tu pareja sin que estén casados, acto que es mal visto por la religión mencionada)”.

Chiquis Rivera comunión iglesia: ¿Lo hizo por Emilio?

“Y si eres católica sabes que no te lo permite la iglesia (comulgar sin los sacramentos). Puedes ir en el momento de la comunión y cruzar tus brazos, en ese momento te dan la bendición no la comunión”, explicó el medio de farándula sobre por qué Chiquis hizo muy mal en pasar a recibir la comunión sin profesar aquella religión.

“No porque el novio sea católico tú lo eres, no mientan por convivir. Pero bueno cada quien y sus pecados.” Las personas que profesan la religión católica saben muy bien que es “pecado” pasar a comulgar sin tener los respectivos sacramentos. Sí alguien que solo se ha casado por civil y no por la iglesia, no puede pasar a recibir la comunión.