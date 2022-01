Chiquis Rivera comparte sensual foto desde la cama

Chiquis Rivera toma por sorpresa a todos su seguidores

La hija de Jenni Rivera parece dejar atrás los problemas familiares y comparte sensual foto desde la cama

“Quiero amanecer con alguien”, revela la cantante

Lo hace una vez más. En infinidad de ocasiones, y sin importarle para nada las críticas y el qué dirán, la cantante Chiquis Rivera al parecer ya dejó atrás los problemas familiares con sus tíos y comparte en sus redes sociales sensual foto desde la cama, provocando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Fue tal el impacto de esta imagen que hasta uno de sus tíos, el también cantante Lupillo Rivera, no se quedó con las ganas y le mandó un contundente mensaje a la hija de La Diva de la Banda: “Chiquis… ¿qué estás haciendo? Ponte ropa”, mientras que la mayoría de sus fans le agradecieron este detalle.

Chiquis Rivera se describe como una “chica sucia”

Fue a mediados de octubre pasado que la cantante Chiquis Rivera dejó con la boca abierta a sus admiradores al compartir una serie de imágenes en donde luce un traje de baño color negro que deja al descubierto sus bien torneadas piernas, por lo que recibió una lluvia de halagos y algo más…

“La verdad, nena, soy tu mayor abmirador. Me encantas, mami, me excitan tus fotos, mi vida”, “Qué piernas, mamita”, “Qué cul…”, “Hermosa mi Chiquis”, “Siempre hermosa, muy linda y muy sexy, una mujer muy linda”, “Bien buena que está”, “Qué belleza de piernas y de trasero se gasta usted, wow, me encanta”.