La hija de Jenni Rivera y Claudia Galván se encuentran en la fiesta de la pequeña Vicky

La esposa de Lorenzo Méndez y su ex hacen las paces, pero algo sale mal

Usuarios le dicen a Chiquis Rivera que no tiene vergüenza porque Claudia no la quiere

La cantante Chiquis Rivera asistió a la celebración de la pequeña Vicky, hija de su esposo, Lorenzo Méndez, y Claudia Galván. Las mujeres hicieron las paces en esta fiesta, pero algo salió mal.

En la cuenta de Instagram de @escandalo_o, se puede ver a tanto a Claudia Galván como a la hija de Jenni Rivera luciendo outfits muy parecidos, al estilo de los ochenta, algo que no pasó desapercibido para los internautas.

“Yo la verdad no sé porque es que no tiene vergüenza una persona al ir a la casa de otra persona que no la soporta y aparte ella también que se ha puesto a insultarle a la madre de la hija del novio”, comentó una usuaria refiriéndose a Chiquis Rivera.

Esta misma persona prosigue: “En este caso, yo le daría su tiempo al padre a que conviva ese día con la familia, pero obvio que no lo deja ir, dirá que otra vez se duerme en el sofá con ella”.

Algunas seguidoras de la hija de Jenni Rivera salieron en su defensa: “Aprende que lo que importa son los hijos y Chiquis ya es su esposa”, ” ¿Y qué tiene que ver eso? Dale espacio a que su hijastra conviva con sus padres”.

También, hubo quien notó que tanto Claudia Galván como Chiquis Rivera iban vestidas de forma muy similar: “¿Por qué quiere copiar a la ‘baby momma’? Porque hasta el pelo”.

La cuenta de @escandalo_o aclaró que no es que una le copie a la otra, sino que así tenían que ir vestidas. La misma usuaria comentó: “Y me preguntó si los maridos de las dos también tenían que ir iguales, ya que los dos iban de blanco y negro”.

Un internauta dejó en claro que su favorita es Claudia Galván: “Pues Chiquis será la dizque famosa, hija de, sobrina de, pero Claudia se la lleva en mi opinión, se ve súper guapa y sexy“.

Alguien más aseguró lo siguiente sobre la hija de Jenni Rivera: “Le copió a Claudia, por eso cambió su outfit”.

Más adelante, se filtró una fotografía en la que aparecen Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, Claudia Galván y la pequeña Vicky, lo que generó muchos comentarios: “Después de la tormenta, la calma, la más feliz, Vicky”.

Las reacciones no se hicieron esperar, dejando mejor parada a Claudia Galván sobre Chiquis Rivera: “No sé, pero está mucho mejor la exesposa que la Chiquis, de veras, ¿qué buscarán los hombres?”, aunque alguien notó un detalle y no quiso quedarse callado: “Claudia no se ve delgada como las fotos que sube”.

“Chicas, ya basta de tirarnos mier…, estamos en pleno 2020, si se ven gordas o no, que les valga, en vez de apoyarse como mujeres se chin… más”, “Por esa misma razón, se critican las fotos de la @chiquis, esas son la de la realidad, las otras que sube son puro filtro, no es pecado estar gorda, el pecado es pasarse de lista”.