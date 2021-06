Chiquis Rivera se ve envuelta en una nueva polémica

Luego de que se confirmara su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez, aseguran que la cantante se sometió a una cirugía de senos en Tijuana

“¿Y para qué se lo aumenta? No está bien de la cabeza” Lo que faltaba. Unos cuantos días después de que se confirmara su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez, ahora aseguran que la cantante Chiquis Rivera se sometió a una cirugia de senos en Tijuana y de inmediato le llueven críticas. A través de las redes sociales del programa Chisme No Like, que retomaron de las historias de Instagram de la hija de Jenni Rivera, se mostró una foto del “antes” y “después” de este proceso, aunque hasta el momento no ha dicho algo más de manera oficial. Le dicen a Chiquis Rivera que “no está bien de la cabeza” Chiquis Rivera cirugía senos. “El agua de limón ni sus miles de productos son los que le hacen la figura a Chiquis Rivera. La cantante se sometió a un aumento de busto con el cirujano de Tijuana Víctor Gutiérrez, mismo que le haría la lipo que canceló en diciembre”, se puede leer en esta publicación que provocó reacciones de todo tipo: “Después de que criticó a las que se hacían cirugía. Bien que se hizo del cuerpo y no ha querido decir”, “¿Aumento de busto?”, “¿Qué hacía en cuarto de su mamá con Esteban? Pregúntenle”, “Su cuerpo es llenita. Así es su estructura. Aún delgada se seguirá viendo chubby, mejor que se acepte tal cual”.

Le llueven críticas a Chiquis Rivera Cuando parecía que los comentarios hacía Chiquis Rivera, quien se habría sometido a una cirugía de senos, terminarían, estos seguían haciéndose presentes, aunque no de la manera que la hija de Jenni Rivera hubiera deseado. “Mejor que se ponga la manga gástrica ya por salud, cada día se ve más enorme”, “¿Y para qué se lo aumenta? No está bien de la cabeza”, “Ahora se lo va a aumentar si hace años se lo quitó. Bueno, es que no hace juego con el cuerpo, ya entiendo todo, tiene que estar del mismo tamaño”, “Solo quiere llamar la atención, nunca me ha agradado, nada qué ver con su mamá Jenni Rivera”.

“Que se agrande el cerebro también” Chiquis Rivera cirugía senos. Donde también retomaron estas imágenes de Chiquis Rivera, con su “antes” y “después”, fue la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo y los usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “Que se agrande el cerebro también, que lo necesita”, “No veo la diferencia”, “El cerebro, mija, ahí está el detalle”, “Y según ella, bien orgullosa de lo que tiene, fuer así, no se haría nada de eso!!! En fin, la vanidad y la hipocresía”, “Sería bueno que se opere el cerebro porque parece que no tiene”.

Chiquis Rivera, “la payasa de la farándula” Por su parte, una persona no se tentó el corazón y así se expresó de la hija de Jenni Rivera: “La payasa de la farándula. La lengua no va con el cuerpo, parece tripa. Y la foto de la izquiera, la lengua tiene candidiasis bucal y la de la derecha se puede notar que tiene su color natural”. “Cuida tu salud, muchacha, que ese hongo se va a la otra parte que ya casi muestras. Ese es el resultado de la promiscuidad. Qué más da que muestre los senos hoy, mañana o cuando tenga el próximo si ya enseñó el apellido, total, la conocemos por delante y por detrás”.

Posa sin ropa para mandar contundente mensaje Poco le importaron las críticas a la cantante Chiquis Rivera luego de que hace unos días mostró su trasero y lo movió sin piedad para promocionar producto y ahora vuelve a posar sin ropa para mandar un contundente mensaje a través de redes sociales. “Ámate, acéptate y apruébate tal cómo eres… y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y allá, también se vale. Sé tú misma y y lanza un poco de miel sobre aquellas abejas saladas con tu confianza”, escribió la hija de Jenni Rivera usando la palabra en inglés “bee” (abeja) para hacer varias analogías.

“Que se caiga todo el cuero” Varias personas no creyeron del todo en el contundente mensaje que compartió Chiquis Rivera, quien de nuevo apareció sin ropa, ya que si de algo ha sido duramente criticada es por abusar de los filtros, e incluso aseguran que se ha sometido a diferentes cirugías para moldear su cuerpo. “Si en realidad te aceptaras como eres, no uses filtros, al natural, Que se caiga todo el cuero”, “Exactamente, ámate, acéptate tal como eres, pero tampoco enseñando las nalgas y no es envidia, gracias a Dios amo mi cuerpo tal como soy y no necesito andar enseñando al público”.

“Pero la Pantera Rosa es flaquita” Unas cuantas horas después de haberse mostrado “sin nada encima”, y al ritmo del tema de la Pantera Rosa, la hija de Jenni Rivera provocó reacciones de todo tipo al subir un video en el que aparece vistiendo de manera provocativa con un vestido pegadito en color rosa. Aunque sus admiradores la llenaron de halagos, hubo quienes no se tentaron el corazón: “Pero la Pantersa Rosa es flaquita”, “Miss Peggy”, “No manches, esa agua con limón te puso más loquis”, “La Peggy ya no sabe qué hacer”, “Qué raro su cuerpo, cambia a cada rato” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Chiquis Rivera muestra su trasero sin pudor “Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, expresó la cantante. En esta imagen, Chiquis Rivera no se anduvo con medias tintas y le dio la espalda a la cámara, dejando expuesto su prominente trasero en primer plano mientras disfrutaba un agradable rato a la orilla de una alberca (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Nalga queen” Los seguidores de Chiquis Rivera no se quedaron con las ganas de disfrutar su belleza de cuerpo entero, ahora sí, mirando de frente a la cámara, luciendo un traje de baño en color blanco con un pareo amarillo y su cabello suelto. Su belleza es indiscutible y ni quien se acordara de su trasero. “Eres increíble”, “Eres arte”, “Preciosa”, “Hermosa”, “De infarto”, “Reina”, “Mamacita”, “Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con tanta cosa que se ve hoy en día?”, “Nalga queen”, “Lo que se echa el Tempo y Emiliano”.