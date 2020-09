Chiquis Rivera presumió pierna, pero deja ver su celulitis

La hija de Jenni Rivera no oculta sus imperfecciones

Esposa de Lorenzo Méndez aparece con un minivestido

Resurgió una foto de hae varios meses de Chiquis, la hija de la desaparecida cantante Jenni Rivera, donde presumió pierna, pero destapó su celulitis sin pena y la gente se burló de la esposa de Lorenzo Méndez.

Todo sucedió por medio de unas publicaciones que hizo la cantante a través de su cuenta de Instagram, en la que dejó ver sus imperfecciones.

Pero más allá de eso, la famosa publicó un mensaje en el que ella misma se dio cuenta de ello y no le importó: ”

Cellu-licious? ¡Todavía me siento fabulosa, niña!”.

Y es que en esa fotografía, Chiquis Rivera aparece sentada en una silla como las que usan los directores de cine y al cruzar la pierna se nota la celulitis.

La hija de Jenni Rivera saca a flote sus imperfecciones debido a que usó un vestido muy cortito y con brillos, que resaltó el gran volumen de sus piernas.

Además, resalta más la fotografía porque Chiquis Rivera aparece sin calzado y se le aprecia el llamativo color verde que trae en sus uñas.

Por si esto fuera poco, el vestido trae un pronunciado escote que deja casi al descubiertos sus pechos, algo que agradecieron sus fans.

Ella es una de las artistas más queridas y odiadas en el medio del espectáculo, por lo que cada vez que publica una fotografía recibe toda clase de comentarios.

Esta no es la excepción y en la siguiente página te dejaremos todas las muestras de cariño y odio que recibió Chiquis Rivera por presumir sus piernas, pero con celulitis, así que no te pierdas lo que viene, porque algunas personas no se midieron en sus ataques, mientras otras trataron de defenderla a capa y espada.