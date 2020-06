La cantante dejó con la boca abierta a sus admiradores

Chiquis Rivera celebra su cumpleaños con una foto desnuda

Le llueven comentarios de todo tipo a la hija de Jenni Rivera

¡No deja nada a la imaginación! En medio de su separación con Lorenzo Méndez, la cantante Chiquis Rivera dejó con la boca abierta a sus admiradores y celebra su cumpleaños con una foto desnuda que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Con más de 350 mil likes hasta el momento, entre ellos de los cantantes Julio Preciado, Ángela Aguilar, Larry Hernández y Beatriz Adriana Solís, así como los conductores Orlando Segura, Clarissa Molina y Chiqui Delgado, sin contar a miembros de su familia como la señora Rosa Rivera, Jacqie Rivera y Jenicka López, esta imagen de Chiquis Rivera provocó todo tipo de comentarios.

Nacida el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, en los Estados Unidos, la hija de Jenni Rivera posteó en esta publicación: “Traje de cumpleaños!!! #FelizDíaDeLasAbejasParaMí #GraciasADios”.

Mientras que famosos como la conductora Pamela Silva, los cantantes Larry Hernández y Edwin Luna, la periodista Myrka Dellanos y la actriz y cantante Maribel Guardia, entre otros, se desvivieron en felicitaciones para Chiquis Rivera, quien celebró su cumpleaños con una foto desnuda, otras personas no se tentaron el corazón y se le fueron con todo a la cantante.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, también se compartió esta sorpresiva imagen y los usuarios no se guardaron nada en sus comentarios:

“Solo le falta una manzana en la boca”, “Ni vergüenza le da! Que tristeza a lo que hemos llegado”, “Que vulgar, parece mujer de cabaret”, “¿Está a punto de cag…? No entiendo el propósito de la foto, pero bueno”, “Me recordó a Peggy”.

Por su parte, un internauta compartió su teoría sobre el motivo por el que Chiquis Rivera compartió esta foto desnuda: “Es que ella quiere llamar la atención de Lorenzo para decirle: “mira lo que perdiste”.

“Cabaretera, le queda esa profesión”, “Cuando no tienen talento, tienes que recurrir a lo grotesco”, “Dios santo, cómo se denigra una mujer por un par de likes, ya no tiene nada qué ofrecer, mucho menos nada que enseñar”, “Ella no tiene amor propio, no sabe cómo llamar la atención”, “Llora por atención”, “Que foto más rara”, se puede leer en más comentarios.

Hace apenas una semanas, la hija de Jenni Rivera lanzó al mercado su nuevo disco, Playlist, del cual se desprende el sencillo Jolene, el cual canta junto a Becky G, por lo que aparte de su cumpleaños, tiene más motivos para celebrar, aunque a todos no les pareció así: “¿Qué diría su pobre mamá con esa cosa? Lo que tiene que hacer para ganar dinero. Dios mío”, “Que vulgar, naca y corriente, si su mamá estuviera viva, se avergonzaría de ella”.

“Ridícula”, “Era lo último que le faltaba, encuerarse”, “Ya es demasiado”, “Espantosa”, “¿Photoshop dónde?, expresaron otros internautas.

IMÁGENES DE ESTA NOTA PROVIENEN DEL SIGUIENTE VIDEO