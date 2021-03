Chiquis Rivera se da cita en la boda de Helen Ochoa y Juan Pablo Santos

La hija de Jenni Rivera interpreta un tema musical en este festejo y la destrozan en críticas

“Canta horriblemente feo!!! Solo aúlla y aúlla!!!”, expresan usuarios

¿Le salió el tiro por la culata? La cantante Chiquis Rivera se dio cita en la boda de Helen Ochoa y Juan Pablo Santos, donde interpretó un tema que hiciera famoso su mamá, Jenni Rivera, pero usuarios la destrozaron en críticas.

Por medio de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede ver un video de unos cuantos segundos de duración, el cual retomó de las historias de Chiquis, donde la cantante interpretó el tema No llega el olvido, aunque la respuesta de los internautas no fue la esperada.

Con un espectacular vestido negro entallado, la hija de Jenni Rivera tomó el micrófono para cantar este tema, y en su publicación, etiquetó a Carolina Ross, Paola Preciado, Ely Quintero y Helen Ochoa, “las morras talentosas”, además de usar el emoji de una bandera de México.

Le dicen a Chiquis Rivera que “solo aúlla y aúlla”

Mientras una usuaria preguntó por qué Chiquis Rivera siempre “arruina las fiestas”, otra internauta preguntó si no tiene canciones propias: “Cómo enfadas, Chiquis, la verdad”.

“Ay Dios! Esta señora a fuerzas quiere ser como su mamá y ni tantito se le parece la voz, canta horriblemente feo!!! Solo aúlla y aúlla!!! Como decían en Don Francisco: ‘Chacal, echenla a los leones'”, expresó una persona luego de ver este video.

Otra seguidora de esta cuenta fue mas allá y así se expresó: “Como siempre, queriendo fama de Jenni. Ok, si era tu mamá, pero tú eres tú! Siempre tiene que cantar las canciones de Jenni. ¿Qué no muy ching…? Tiene canciones propias. Se me olvidaba: Nadie las escucha y nadie se las sabe”.

Pero eso no sería todo, ya que una usuaria notó un detalle y preguntó: “Me perdí, ¿ya no hay covid?”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ