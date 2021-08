Tal parece que Chiquis Rivera está pasando por problemas económicos

Luego de rifar su camioneta, aseguran que la hija de Jenni Rivera está vendiendo su casa

Dicen que la zona donde está ubicada “se está poniendo muy feíta” ¿Ya no tiene dinero? Hace unos cuantos meses, Chiquis Rivera sorprendió a todos al decir que rifaría su camioneta, y ahora, vuelve a preocupar a sus seguidores, ya que aseguran que la hija de Jenni Rivera está vendiendo su casa. ¿Qué estará pasando? Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic que se compartió esta información, aunque hasta el momento la cantante no ha emitido alguna declaración en sus redes sociales, tal como lo hizo cuando decidió organizar una rifa entre sus fans. Chiquis Rivera vende su casa, ¿le pegó la pandemia? “Si tienes 1 millón 600 mil dólares, podrías ahora tener la casa de Chiquis, así es, pues al parecer la está vendiendo!”, dice esta publicación que prácticamente pasó desapercibido por muchos, pues hasta el momento no ha llegado ni a los mil “Me gusta”. Además, en esta publicación se dice que la cantante le compró esta casa a una de sus socias por $770 mil dólares, aunque ahora ella la estaría vendiendo a más del doble, 1.6 millones dólares: “Ella siempre le gana a todo, pero no creo que la venda tan cara, porque esa zona donde vive ya se está poniendo muy feíta”.

Chiquis posa con “su chico sexy” Tal como se comentó líneas arriba, Chiquis Rivera no ha dicho en sus redes sociales que esté vendiendo su casa, como si lo hizo cuando decidió organizar una rifa. En su publicación más reciente en Instagram, aparece junto a “su chico sexy”, su perro Pancho. Sus seguidores de inmediato se volcaron en una larga lista de halagos para la hija de Jenni Rivera. Cabe destacar que La Diva de la Banda dejó fuera de la herencia a Chiquis, por lo que de confirmarse que está vendiendo su casa, tendría que retomar su carrera.

Chiquis Rivera a punto de comenzar gira de conciertos La semana pasada, Chiquis Rivera compartió una publicación en la que informa sobre las presentaciones que tendrá en este mes, comenzando el próximo jueves 19 en Dallas, Texas, pata continuar en Hidalgo y Houston, Texas, aunque aún habría más. Hasta el próximo 24 de septiembre, la cantante retomará esta gira con un concierto en San José, California, mientras que al día siguiente se presentará en Anaheim, California. Si no está pasando por problemas económicos, ¿por qué estará vendiendo su casa?

Chiquis Rivera admite que pasa por ‘momentos difíciles’ Tras la rifa que hizo de su camioneta morada en la que vendió boletos a conocidos y fanáticos por 100 dólares cada uno, lo que le provocó críticas de la gente que señalaba que la cantante quería llamar la atención y otros que explotaba a los fans para sacar dinero porque le hacía falta, ahora la hija de Jenni Rivera dice algo que podría ‘confirmar todo’. Después de hablar con el fanático ganador de la rifa de su camioneta, Chiquis Rivera mandó un mensaje y se mostró vulnerable: “Gracias por estar conmigo, no saben, he estado pasando por momentos difíciles, lo siento todo el tiempo… o sea, no tengo una vida así sufrida tampoco, pero siendo artista muchas cosas suceden…”, comenzó diciendo.

¿Le ha afectado económicamente que no ha tenido presentaciones ni shows? A la industria musical, el coronavirus vino a ‘golpearlos’ directamente, pues los eventos donde se concentra mucha gente provocó que conciertos y shows se suspendieran hasta nuevo aviso, por lo que cantantes como Chiquis Rivera pudieran estar ‘usando otras formas’ de sacar dinero y así lo dejó entrever la hija de Jenni Rivera: “A veces son esos momentos que te llegan al corazón y dices ‘por qué’, y algo que me inculcó mi mamá desde chiquita es que Dios te da bendiciones y hay que repartirlas y ayudar al prójimo y quizás irá a vender la camioneta o se la quede, no sé…”, aseguró antes de comentar que no ha tenido muchas presentaciones musicales (Archivado como: Luego de rifar su camioneta, aseguran que Chiquis Rivera está vendiendo su casa).

¿Sufre por mala economía y espera el cheque? Aunque la cantante no lo admitió como tal, sí dijo que la ha afectado el hecho de que por la pandemia del coronavirus no ha tenido muchas presentaciones y conciertos como quisiera, por lo que apenas empieza a ‘activar’ su agenda: “Tenemos shows chicos el mes que entra en Colorado y en El Paso el día 29, así que les voy a dejar la información, me encantaría verlos…”, manifestó. Y continuó: “Ya me hace falta, la verdad estoy un poco nerviosa, no me he estado presentando en mucho tiempo, creo que muchos, pero bueno, nerviosa y emocionada y ya quiero sentir el calor del público, espero verlos en Colorado, los amo demasiado”, comentó antes de confesar que se está alimentando muy mal.

La cantante no entiende y admitió comer sólo papas fritas A pesar de que no ha tenido presentaciones musicales, Chiquis Rivera dijo que el régimen alimenticio lo tiene abandonado ‘malpasándose’ y comiendo cualquier cosa que la llene en el momento: “No había comido nada, andaba haciendo promo, me dieron unos tequilas y se me subió, y luego me comí unas pin… papitas fritas y tengo que ir a comer…”, manifestó. Pero las personas que vieron el video de la rifa de la camioneta y sus palabras comentaron: “Si es un buen fan no va a vender la camioneta”, “Vendieron 15 mil boletos a 100 dólares cada uno, Ella hizo 1 millón 500 mil dólares, felicidades por sacarle el dinero a tus fans”, le reclamó una mujer y se le fueron a la yugular.

“Vendió 15 mil boletos a 100 dólares cada uno, ella hizo 1 millón 500 mil dólares de sus fans”, arremetió una mujer Y otros hasta dinero le pidieron: “Chiquis, envíame 500 dólares a República Dominicana”, “Felicidades, prospera más y los malos comentarios son para que le eches mas ganas…”, “Chiquis, ¿pero si vas hacer algo por alguien, por qué lo haces público? Deja que la persona por la que tu insistes algo sea la que por su propia voluntad lo haga, porque con que Dios vea lo que tu haces por los demás con eso ya eres bendecida”. Pero, ¿será que la fortuna de tres millones de dólares que medios especializados aseguraron que tiene Chiquis Rivera ya se le está terminando gracias a la pandemia? Todo parece indicar que la hija de Jenni Rivera quiso lanzar una marca de tequila que no se cristalizó con Mr. Tempo y ahora está con su linea de cosméticos, mientras que se ‘activan’ sus shows musicales ¿estará buscando también el cheque del gobierno? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

