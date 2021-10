Chiquis Rivera muestra orgullosa sus calcetines rotos

No le importa lo que dice la gente

Pide que le regales calcetines y velas para navidad Pide que le regalen calcetines para esta navidad. La cantante Chiquis Rivera sorprende en redes sociales al mostrar orgullosa sus calcetines rotos y con hoyos, y les pide a sus millones de seguidores que si gustan entre los regalos para su navidad le pueden dar varios pares de calcetines junto con velas. Relacionado Pareja de actores confiesa que su hijo de 2 años perdió su dedito por cerrarle la puerta encima ¡Alertan sobre fenómeno en el cielo! Luna de Sangre o Luna del Cazador sucede esta noche ¿Enamorado de nuevo? Rafael Amaya presenta a la gran afortunada a la que llama ‘el amor de su vida’ (VIDEO) Se sabe que la hija de Jenni Rivera siempre se ha caracterizado por ser una de las artistas más simpáticas y divertidas del medio, actitud que cabe destacar que le ha valido infinidades de críticas y burlas a través de redes sociales, sin embargo, esto no ha impedido que la cantante siga sacando su característico sentido del humor a través de ellas. Chiquis Rivera muestra orgullosa sus calcetines rotos En esta ocasión Chiquis Rivera sorprendió a sus más de un millón de seguidores al publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram en donde mostraba orgullosa sus calcetines rotos y llenos de hoyos, mientras que aseguraba que un par de estas prendas no le vendrían nada mal. A través de la cuenta de Univisión Famosos, la página logró rescatar estos breves videos, en donde la cantante e hija de Jenni Rivera se mostraba sorprendida, mientras enseñaba sus medias con un par de hoyos a lo largo y ancho de la prenda.

Afirma que son las prendas que más se le pierden; Chiquis Rivera orgullosa de sus calcetines rotos En el video, se logra observa a Chiquis Rivera sentada en su cama, mientras que portaba orgullosa sus calcetines llenos de hoyos y rasgados, además de informar que estas medias son de las prendas que más se le pierden, asegurando que había días en los que usaban sus calcetines de un color diferente: “No, no entiendo, si no se me pierden los calcetines y tengo uno de un color y otro de otro, o sea, salen con hoyos, que pu…” comentó la ex pareja del también cantante Lorenzo Méndez a través de sus redes sociales, en donde mostró orgullosa sus calcetines llenos de varios hoyos, e incluso rasgados.

Piden que le regalen para navidad unos nuevos; Chiquis Rivera orgullosa de sus calcetines rotos Posteriormente a revelar y mostrar con orgullo sus calcetines rotos y rasgados color negro, Chiquis Rivera reveló que uno de los regalos que más le gustaría recibir para esta navidad sería un par nuevo de estas medias, además de varias velas para decorar su hogar: “Así que sí, para navidad me quieren comprar algo, me pueden comprar calcetines y velas, con eso me hacen más que feliz”, informó la hija de Jenni Rivera a través de sus redes sociales el pasado 16 de octubre, en donde portó con orgullo los calcetines negros llenos de hoyos y rotos.

¿Ya no tiene dinero?; Chiquis Rivera orgullosa de sus calcetines rotos Como es ya bien sabido, diversos usuarios y seguidores de la cuenta de Instagram de Univisión Famosos comenzaron a llegar a este video, el cual ya cuenta con más de 2 mil reproducciones, en donde seguidores aseguraron que probablemente la hija ya no tenía dinero debido a que se lo había gastado en sus agüitas de limón: “JAJAJ, se gastó todo su dinero en el agua de limón”, comentó una seguidora, mientras que otra sin miedo alguno aseguró que estaba enferma: “Es una enferma mental”, cabe destacar que no fue hace mucho cuando Chiquis Rivera dio de que hablar cuando reveló que para bajar de peso era estar tomando agüita de limón, fue ahí en donde la gente comenzó a burlarse, asegurándole que debería de tomar más para “empezar a bajar de peso de una vez por todas”. VIDEO AQUÍ

Chiquis Rivera quiere deslumbrar en Nuestra Belleza Latina, pero algo sale mal “¿Y qué pasó con la limonada?”. Para presentar su nuevo sencillo, titulado Mi problema, Chiquis Rivera estuvo como invitada especial en Nuestra Belleza Latina, donde la cantante quiso deslumbrar, pero no contaba con que algo saldría mal. Ataviada con un outfit pegadito en color dorado, la hija de Jenni Rivera participó también en una dinámica en la que se le hacían recomendaciones a los seguidores de este programa para que escucharan ciertos temas musicales de Chiquis en algún momento del día.

Le preguntan a Chiquis Rivera que qué se comió En las redes sociales del programa El Gordo y La Flaca se compartió una serie de imágenes y videos donde se puede ver a Chiquis Rivera en todo su esplendor, aunque nadie se hubiera imaginado los ataques que recibiría la intérprete de Vas a volver. “Tanto talento fuera de Univisión y poner este tipo de rellenos”, “¿Qué le panzó, digo pasó?”, “¿Y qué pasó con la limonada?”, “No entiendo cómo Univisión llevó a Miss Peggy”, “¿Qué hace, canta?”, “¿Pero qué se comió?”, “Kilos mortales”, “El agua de limón no está funcionando”.

“Deslumbró con tamaño traje dorado” Muchas de las críticas que ha recibido recientemente la hija de Jenni Rivera es porque en alguna ocasión aseguró que tomar agua de limón por las mañanas ayuda a bajar de peso, por lo que a la menor oportunidad le ‘echan en cara’ esta afirmación. “Deslumbró con tamaño traje dorado”, “Muchas galletas de animalitos”, “Si Jomari parecía regalo de Navidad, esta Piggy parece bola gigante de arbolito de Navidad”, “Es una bomba la torta Rivera”, “Ay Dios, ya no le funcionó el agüita de limón”.

Aseguran que Chiquis Rivera no tiene gracia para cantar Y si las burlas a su físico ha sido una constante durante su carrera artística, algo por lo que también Chiquis Rivera ha sido muy criticada es porque, según varias personas, no tiene talento ni mucho menos está al nivel de su madre, Jenni Rivera. Una persona se expresó de la siguiente manera de la ex de Lorenzo Méndez, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna: “Una sola pregunta, ¿en qué forma deslumbró? Porque ni siquiera tiene gracia para hablar, mucho menos para cantar”

“Mejor que la manden al programa de Kilos mortales” Como se mencionó líneas arriba, Chiquis Rivera, además de cantar su nuevo sencillo, participó en una dinámica en la que tenía que recomendar algunas de sus canciones y estas fueron las que eligió: Completamente, Está de monda no querer, Ahora y Esa no soy yo. Y cuando parecía que las críticas terminarían, éstas seguían haciéndose presentes: “Mejor que la manden al programa de Kilos mortales”, “A mí me daría vergüenza pararme junto a tanta belleza y talento si fuera ella”, “Si pues, deslumbra que enceguece”, “Qué efectiva el agua de limón”.