Chiquis Rivera sufre accidente vial y causa daños a su lujoso vehículo BMW

La hija de Jenni Rivera sube video en el que explica lo que le sucedió a su autmóvil

La esposa de Lorenzo Méndez no puede ocultar su pesar por la afectación a su carro

En medio de rumores por una presunta crisis con su marido Lorenzo Méndez, Chiquis, la hija de Jenni Rivera, sufrió un accidente vehicular que le dolió tanto, que hasta subió un video que se filtró a través de las redes sociales y que replicó la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, en el que la cantante explicó qué fue lo que sucedió, ya que choca su lujoso automóvil de la marca BMW y se dijo muy afectada.

Fue en la cuenta de Instagram del canal de televisión @univisionfamosos que se publicó el video junto con la explicación de la hija de Jenni Rivera quien no pudo ocultar su pesar por el daño que sufrió su vehículo y dice que todo fue al salir de su casa, al parecer por un descuido.

Chiquis Rivera es comúnmente atacada y amada en las redes sociales cada vez que publica algún episodio personal de su vida, y en esta ocasión no fue la excepción. En el material se pueden ver las afectaciones al carro de la esposa de Lorenzo Méndez y la siguiente explicación:

“Aquí es donde le di en la torre a mi carro, no saben como soy con los rines y me dolió tanto, pero va, son cosas de la vida, ahora hay que arreglarlo, ni modo. Se quebró un poquito el estaco de la casa y se ching… el rin, luego me fui, dije ok, todavía se puede manejar y entonces esto sucedió”.

En lo que resta del video, Chiquis Rivera explica que tuvo otro contratiempo con su vehículo, y es que de manera sorpresiva se dio cuenta que se quedó sin gasolina, y lo lamentó profundamente.

Y agregó: “Esto no me había sucedido nunca, la peor parte es que ni siquiera es mi culpa, es una locura. Cosas como estas suceden. Dios te protege de algo más grande o peor, así que, así es como debemos tomarlo y Dios me está protegiendo de algo”.

Luego en el video la hija de Jenni Rivera explica un poco su rutina diaria: “Siempre salgo de la casa, me voy de reversa y salgo bien, y esta vez iba derecho, y pues le pegué, o sea rarísimo, y no sé cómo, o sea hubo mucho espacio, estuvo muy rara la cosa, pero de cualquier manera lo más importante es que estamos bien, ahora vamos al gimnasio porque eso nos ayuda a sacar toxinas y estrés así que a darle”.

Pero luego dio una noticia más agradable, que le devolvió la sonrisa y de manera textual dijo: “Julio el que me lava los carros vio que estaba en el gimnasio y le estaba haciendo algo por ahí y pasó y me arregló el rin, osea y se ve mejor, ¿Verdad?”.