Chiquis Rivera festeja a Becky G con una fiesta sorpresa por su cumpleaños

La hija de Jenni Rivera usó como temática al equipo de Los Lakers de los Ángeles

Llevan música norteña para deleitar a los asistentes a la fiesta de la cantante

Chiquis, la hija de Jenni Rivera, organizó una tremenda sorpresa para la cantante y su amiga Becky G, una fiesta con motivo de su cumpleaños número 24, de acuerdo al programa de espectáculos Suelta la Sopa.

La fiesta tuvo como temática al equipo de basquetbol los Lakers de los Ángeles, mientras al fondo un grupo norteño entona algunas famosas melodías.

Al inicio del video se ve a Chiquis tomando un video de la fiesta y en eso se asoma la festejada, quien disfruta de un gran momento con sus invitados.

La hija de Jenni Rivera viste una chamarra del equipo y de inmediato se da una vuelta por la mesa de regalos y de snacks.

Al final solo se puede escuchar la música a todo volumen mientras os asistentes disfrutan de una gran velada en compañía de ambas famosas.

En la página de Facebook de Suelta la Sopa, se hicieron apenas unos comentarios y uno de ellos fue de crítica ante la falta de cuidados por la pandemia del coronavirus: “Yo creo que ya se fue la rotavirus. Nadie trae máscaras y nadie en distancia sana”.

Pero la gente no dejaba de criticar la falta de medidas preventivas contra el coronavirus: “En ese planeta no hay COVID-19”, “wow, que bueno que el COVID- ya se fue”, “al rato va haber muchos contagios”.

Otras personas de manera sarcástica hicieron los siguientes comentarios en la página del programa Suelta la Sopa sobre Becky G y su fiesta: “Que bueno que allá no haya pandemia”, y “si usted no fue invitado a esa fiesta, no se preocupe, no le dará covid”.