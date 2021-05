Una vez más, Chiquis Rivera muestra sus encantos “sin querer” al hacer un live

Tras criticar por “mostrar su trasero” en redes sociales la hija de Jenni Rivera responde

Sobre el nuevo galán dijo que está feliz tomándose las cosas con calma y que solo está conociendo Chiquis Rivera bata sin brasier. Parece que Chiquis Rivera ya le gustó eso de mostrar sus atributos en su redes sociales, pues tras levantar polémica por “menear su trasero” para promocionar un producto, ahora se mostró en bata y sin brasier… así como lo lee. En un live que subió la página de Instagram farandula.stories1, se puede apreciar a la hija de Jenni Rivera en lo que parecer ser el jardín de su casa. Chiquis inicia el video diciendo: “Hoy me desperté así”, mientras se agarraba el cabello y empezó a cantar “Hoy me desperté romántica, con ganas de decirte lo que siento…”. Chiquis Rivera bata sin brasier: Muy madrugadora Luciendo una bata en color negro, la cantante continúa con el video comentando que estaba despierta desde las 6:00 de la mañana, y dijo que un día antes se le había pasado muy bien en compañía de sus amigos. “Tengo despierta desde las 6 de la mañana, pero muy feliz, como pudieron ver unos videos ayer no la pasamos muy bien con Ana, con Jomari, con el equipo…”. “Me vinieron a cambiar el color de los uñas, a broncearme también, porque como saben, tenemos un show en Colorado y luego de ahí al Paso…”, decía Chiquis, cuando abruptamente cambia la conversación para hablar de su pajarito, y fue cuando en instante la bata negra se le abrió y mostró a sus seguidores que no llevaba brasier.

Chiquis Rivera bata sin brasier: Muy preocupada por su pajarito Chiquis Rivera continuó hablando de su pajarito, mientras disimuladamente se acomoda la bata, la cual siempre se estaba tratando de cerrar, pues al parecer no quería enseñar de más, pero esa ya era muy tarde, pues cuando mostró la jaula de su pajarito dejó ver que no traía brasier. VER VIDEO AQUÍ La hija de Jenni Rivera continuó con la charla con sus seguidores a los que les mostró su preocupación por el pajarito que tenía en el jardín y dijo que posiblemente le hacía falta una pareja, pues le daba pendiente que estuviera solo, les deseó a sus seguidores feliz jueves y concluyó el video.

Chiquis Rivera bata sin brasier: Responde a las críticas Pero esa no es la primera vez que la hija de Jenni Rivera muestra sus atributos en redes sociales, pues ya había causado polémica al “mover su trasero” para promocionar unos productos, y sobre las críticas que recibió por subir ese video a las redes sociales, la cantante rompió el silencio. Fue en una entrevista con el programa de espectáculos Chisme en Vivo donde Chiquis Rivera respondió muy amablemente sobre este y otros temas, como el de su supuesto nuevo galán, con el cual ya la han captado en varias ocasiones. VER VIDEO AQUI

Chiquis Rivera bata sin brasier: “Es algo que mi mamá me inculcó” Al cuestionarla sobre la polémica que había desato por mostrar su trasero en redes sociales para promocionar unos productos, Chiquis Rivera dijo sentirse a gusto con su cuerpo pues aseguró que eso le inculcó su madre Jenni Rivera: “Es algo que mi mamá mi inculcó, yo vi una mujer siempre tan hermosa, segura de sí misma…”. “No se comparaba con nadie y yo crecí viendo eso, pero creo que lo más importante de la belleza es lo que viene de adentro, y yo estoy muy segura que la persona que soy, estoy tranquila con la persona que soy, así que eso se ve, en mi físico no soy la mujer perfecta, pero no no quiero ser perfecta, porque qué aburrido…”

Chiquis Rivera bata sin brasier: “Yo quiero representar a la mujer que es real” La hija de Jenni Rivera continuó con su explicación y aseguró que lo que ella quiere es representar a la mujer real: “yo quiero representar a la mujer que es real porque soy antes que nada, que artista, cantante, empresaria, soy mujer, soy ser humano y pues a mi me encanta mostrar quien realmente soy…” “Y pues con esto vienen críticas, pero es parte de esto, es parte de esto, pero yo con la frente en alto y no me da miedo, no me da miedo mostrar quien soy, quien es realmente Chiquis, sin rompa también (risas)”, declaró la cantante ganadora de un Grammy latino. VER VIDEO AQUÍ

“Estoy conociendo a ciertas personas, me estoy divirtiendo” Sobre su tan sonada nuevo romance con Emilio Sanchez, fotógrafo de Becky G, y con quien ha sido captada en varias ocasiones, declaró: “Sabes lo que ahorita está pasando es que, por fin, gracias a Dios, me siento mejor, pues sí hubo muy momento muy difícil en donde estaba muy triste…”. “Y ahorita me estoy divirtiendo, estoy viviendo un momento muy hermoso, estoy conociendo a ciertas personas, me estoy divirtiendo, estoy trabajando y pues nada, no puedo decir que es algo fijo porque ahorita nada más estoy viendo a ver qué pasa, o sea, no hay prisa”, declaró Chiquis.

“Su mamá no era una mujer vulgar!” Antes las respuestas de Chiquis Rivera los que no pudieron dejar de dar su opinión fueron los usuarios de redes sociales, quienes ni tarde ni perezosos le respondieron: “Su mamá no era una mujer vulgar!”, “Eso no es empoderamiento, mostrar tu cuerpo es no tener dignidad! Y punto!”. “Entiendo si ella dice que siente bien como está entonces porqué se opera?”, ” Eso de andarse encuerado no es empoderamiento”, “No se iguala a su mama ni enseñando todo el grasero…”, “Jenni nunca enseñó cosas así, pero se ofendió cuando el paparazzi la sacó sin filtro y se molestó, solo se conoce por sus escándalos”, el comentaron.

“Jamás miré a tu mamá dándose fama por enseñar el trasero!” “Porqué responsabilizar a Jenni que eres una exhibicionista @chiquis Jamás miré a tu mamá dándose fama por enseñar el trasero! como que siempre la quieres hacer responsable por tus decisiones equivocadas!”, fueron algunos de los comentarios que generaron la entrevista de Chiquis. Al parecer que el Chiquis Rivera justificara que mostrar sus trasero en redes sociales es porque se siente segura de ella, como según dijo “se lo inculcó su mamá”, no fue tomado de buena gana por los internautas, quienes le reclamaron que usara a su madre para callar sus escándalos.

Hace oídos sordos Pero poco le importaron las críticas a la cantante Chiquis Rivera luego de que hace unos días mostró su trasero y lo movió sin piedad para promocionar producto, volvió a posar sin ropa para mandar un contundente mensaje a través de redes sociales. “Ámate, acéptate y apruébate tal cómo eres… y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y allá, también se vale. Sé tú misma y y lanza un poco de miel sobre aquellas abejas saladas con tu confianza”, escribió la hija de Jenni Rivera usando la palabra en inglés “bee” (abeja) para hacer varias analogías.