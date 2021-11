Chiquis Rivera aparece bailando twerk en entallados pantalones

Se le va la voz en plena presentación

Seguidores no paran de criticar a Chiquis Rivera en redes sociales No se salva de ninguna. La cantante e hija de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis Rivera, es nuevamente criticada en redes sociales después de aparecer haciendo un exuberante baile twerk en entallado pantalón de vinilo, provocando que durante su presentación por tanto baile de aquí a allá se le fuera la voz en medio de la cantada. Desafortunadamente para Chiquis Rivera, la cantante se ha convertido en el centro de críticas innumerables de veces en redes sociales, ya se por su figura o su forma de ser, la hija de Jenni Rivera “no se libra” de los constante ataques y burlas hacía su persona y su familia, provocando que innumerables de ocasiones la cantante se cuestione a veces el porqué. A Chiquis Rivera se le va el aire a la mitad de su presentación Tras esto, Janney se vuelve una vez más el centro de burlas después de que durante su presentación en el festival “El Bueno, La Mal y El Feo Fest 2021” se quedara sin aire en medio de su canción, provocando que un sinfín de usuarios la comenzaran a atacar, preguntándose el ¿cómo era posible que esto pasara si ella hacía ejercicio? A través de la cuenta de @chamonic3, se rescató un video en donde aparecía Chiquis Rivera vistiendo un entallado pantalón de vinilo color negro, el cual acentuaba aún más sus ya conocidas curvas, mientras que portaba una blusa floja color morado con líneas blancas.

“Por estar bailando” dice Chiquis River al aparecer en entallado pantalón de vinilo color negro Durante el video, se logra ver como la hija de Jenni Rivera canta arriba del escenario, y a pesar de que todo parecía estar marchado de maravilla, a la cantante se le fue el aire en medio de la canción, lo que provocó que la misma Chiquis atribuyera este hecho por estar bailando: “No puedo, por andar bailando”. Al pie de este breve clip, la cuenta de Chamonic se cuestionó el cómo era eso posible si tenía varias clases de vocalización: “Chiquis sofocada después de bailar (ella dijo) quiso cantar y le faltó el aire, yo no me explico cómo se sofoca así, si hace tanto ejercicio y tiene clases de vocalización a lo que ella dice”.

Seguidores no dudan en criticar a la hija de Jenni Rivera Y es que a pesar de que la misma cantante afirmó que esta falta de aire en plena presentación se derivó debido a que Chiquis Rivera aparecía bailando y saltando por todo el escenario del festival, es no impidió que seguidores de Chamonic se le fueran encima a la hija de Jenni Rivera: “Eso no les pasa ni a los que cantan canción tras canción”, “Ahora si no canta y no baila, ¿Qué gracia tendrá ahora?”, “¿A eso le llama cantar? Jacqie si sabe cantar muy bonito, esta Chiquita solo cacarea”, “Pero esta orgullosa de ser la única mujer cantando ahí JAJAJ, no pudo”, “Allá los fans que consumen cosas sin calidad y le aplauden a quien es solo una figura mediática”.

¿Jenni Rivera estaría muy decepcionada si aparece Chiquis haciendo twerk en entallado pantalón de vinilo? Lamentablemente para Chiquis Rivera esta no fue la única ocasión en donde seguidores la comenzaron a atacar, ya que en ese mismo festival, la hija de Jenni Rivera sorprendió a todos al hacer arriba del escenario exuberante baile twerk, provocando que muchos no dudaran en afirmar que Jenni “estaría muy decepcionada de ella”. En otro video, también publicado por Chamonic, se puede ver como al finalizar su presentación, Chiquis abre sus manos y de un salto se pone a la mitad del escenario, y después sin previo aviso dice lo siguiente: “Los amo, me voy bailando”, a lo que rápidamente se voltea y se agacha para comenzar a hacer su baila twerk.

Sorprende a todos haciendo baile voluptuoso en entallado pantalón de vinilo Esta acción provocó que los asistentes rápidamente comenzaran a gritar de la euforia, mientras que Chiquis Rivera continuaba bailando con su entallado pantalón de vinilo color negro, moviendo su voluptuoso trasero de un lado a otro en frente de los expectantes ojos del público. Al pie de este ‘escandaloso video’, Chamonic escribió el siguiente mensaje: “Jajajaja, sin palabras, no entendí qué onda, definitivamente como dicen, el circo sigue mientras que haya quien le aplauda a los payados”, estas palabras provocaron un sin finde comentarios al respecto, en donde una vez más sus seguidores se le fueron con todo a la hija de Jenni.

“Necesita hacer sus payasadas” le dicen a Chiquis al aparecer bailando en pantalón de vinilo negro Entre los comentarios al video de Chiquis Rivera en entallado pantalón de vinilo negro, se podía leer lo siguiente: “Es que si no hace sus payasadas ¿de qué va a vivir?”, “Rayos señorita qué onda jajaj, haciendo el ridículo para que hablen de ella”, “Después que no diga nada, porque ella misma se presta para ser la burla”. “Definitivamente no está bien de la cabeza”, “El chiste es darle a la clase proletariado pan y circo”, “Ay no, la verdad da lastima que tenga que hacer esas cosas”, “Mucho blah blah de amor propio ¿esto es amor propio? Luego se queja de que hablan mal de ella y que es uno el mal vibroso, pero en realidad es ella solita”, fueron otros de los comentarios. PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS AQUÍ Y SU VIDEO QUEDÁNDOSE SIN AIRE AQUÍ

Chiquis impacta con tremendo pantalón de cuero y se burlan de ella Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en la que la hija de Jenni Rivera fue duramente criticada, y es que antes de que apareciera con entallados pantalones de vinilo negro y haciendo twerk, Chiquis Rivera aparecía una vez más baialndo sensualmente en entallado pantalón de cuero negro y luciendo espectacular, pero seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ no fueron nada piadosos con la hija de Jenni Rivera. Janney Rivera se ha consagrado como una de las artistas más polémicas en los ultimo meses, y es que desde su sonado y mediático divorcio con su ya ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez, Janney no se ha librado de las innumerables criticas e insultos a través de redes sociales, en donde seguidores no dejan pasar la oportunidad de comentar negativamente de ella.

En entallado pantalón negro de cuero impacta la ex de Lorenzo Méndez A través de la cuenta de Instagram del programa ‘Suelta la sopa’ se publicó un video en donde Chiquis Rivera impactaba con un atuendo atrevido y aparecía bailando sensualmente uno de los clásicos de la banda ‘Los Ángeles Azules’, mientras portaba un escandaloso pantalón de cuero color negro, el cual marca su torneado trasero. En el video, el cual ya cuenta con más de 21 mil me gusta, se logra ver a Janney disfrutando de una fiesta, mientras que aparecía con un conjunto completamente negro, la blusa era un poco floja, sin embargo su pantalón era de cuero, negro y entallado, el cual destacaba aún más sus piernas y su gran y torneado trasero, mismo que presumió con bailes sensuales al ritmo de la canción ‘El listón de tu pelo’.

Aparece video se Chiquis Rivera haciendo sensual baile con pantalón de cuero negro Al pie del video, el cual fue compartido el pasado 24 de octubre, la cuenta del programa de espectáculos de la aún cadena de Telemundo, destacó los sensuales pasos que Chiquis Rivera estaba haciendo durante este breve clip, mientras disfrutaba de un clásico de las fiestas; “Chiquis derrochando sensualidad con candentes movimientos”, se podía leer al pue del breve video. Esta publicación desencadenó un sinfín de comentarios al respecto, en donde los seguidores y no seguidores del programa no dudaron en dejar su comentario al respecto, y sin pensarlo comenzaron a llenar de criticas y comparaciones al video de Chiquis Rivera en entallado pantalón de cuero color negro, afirmando que realmente Janney no se veía nada bien.