Nuevo escándalo en la Familia Rivera

Aseguran que Chiquis mandó a hacer auditoría a sus tíos Juan y Rosie Rivera

La cantante quiere saber a detalle las ganancias que se han generado con el legado de su madre, Jenni Rivera Nuevo escándalo en la Familia Rivera. Unas cuantas semanas después de que Rosie Rivera anunció que dejará de ser CEO de Jenni Rivera Enterprises, ahora aseguran que su sobrina Chiquis Rivera le mandó a hacer auditoría tanto a ella como a su tío Juan, ya que quiere saber a detalle las ganancias que se han generado con el legado de su madre. De acuerdo con información de la revista TvyNovelas, la cual retomó la cuenta de Instagram de Escándalo, la cantante le habría pedido una auditoría a sus familiares, quienes se han encargado de administrar el legado de Jenni Rivera, el cual alcanza cifras millonarias. Usuarios reaccionan a la decisión de Chiquis Rivera No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta noticia y así se expresaron: “No me cae bien Chiquis, pero qué bueno que investiguen, y en especial a Rosie, la que más ha robado desde que se murió su hermana“, “¿Nunca nadie se ha preguntado quién fue la mujer cercana conocida a Chiquis que abusó de ella desde niña?”. “Qué bueno, ese dinero es de sus hermanos y por lo cual su madre luchó hasta el último día que falleció, trabajó hasta el final y solo por sus hijos, qué bien por Chiquis”, “Al fin, a la Rosie se le va a acabar la minita de oro y sin trabajar y el marido tampoco”, “Obvio Chiquis quiere saber porque ya no está mami para que la mantenga”.

Se le van con todo a Chiquis Rivera Aunque varias personas apoyaron a Chiquis Rivera en su decisión de hacerle una auditoría a sus tíos, Rosie y Juan Rivera, otros se le fueron con todo: “Después de que su mamá la desheredó, yo creo que ella debió entender la indirecta que fue su mamá quien no la quería metida en sus dineros, por algo lo hizo”. “Ya esas payasadas de parte de Chiquis salen sobrando, debería respetar la voluntad de su mamá y mantenerse alejada, pero al tomar Jenni esa postura contra su hija, claramente se vio que la hija no tuvo respeto para su madre”, se puede leer en más comentarios.

“Chiquis Rivera siempre queriendo cámaras” Cuando parecía que las críticas hacia la cantante, y de paso para Rosie Rivera, terminarían, esto no fue así: “Ya empezó otro escándalo de esa Chiquis! Siempre queriendo cámaras esa mujer, nunca va a ser feliz, qué bueno que ya Lorenzo la sacó de su vida. Que mujer más escandalosa.y cirquera”. “En esto si le doy la razón a Chiquis”, “¿Pero qué no es lo que se tiene qué hacer para que todo esté listo para la nueva persona que se hará cargo de todo?”, “La Chiquis mejor que no haga enojar a la Rosie porque ella tiene en sus manos poder de sacar esas grabaciones que Jenni le dejó donde sale de su recámara acomodándose la ropa y adentro Esteban Loaiza”.

Rosie Rivera le dice adiós a su hermana Jenni: dejará de ser la albacea de su legado A poco más de 8 años del sensible fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, su hermana Rosie Rivera da una inesperada noticia: dejará de ser la albacea de su legado: “Si ustedes me han seguido todo este tiempo, han visto como de vez en cuando explico lo difícil que es ser albacea de Jenni Rivera”. Tranquila, la empresaria adelantó que renunciara más adelante, pero que desde hace varios años está preparando su salida, y aunque aclaró que ama trabajar por su hermana, está consciente que no es su único propósito (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Rosie Rivera “ya se cansó” Además, Rosie Rivera sabe que haber trabajado en el legado de su hermana es un asignamiento que le dejó Dios, a través de Jenni Rivera, para hacer un impacto positivo en el mundo, aunque mucha gente no lo entiende y ella ya se cansó. “Cuando Jenni cantaba esa canción (‘Detrás de mi ventana’, que incluyé la frase ‘ya me cansé’) la entiendo tanto y le decía: ‘hermana, estoy cansada’. Cuando dice ‘paloma negra, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera’, me dan ganas de llorar porque yo anhelo ser libre”.

Rosie Rivera dice que no es una mujer libre “Yo no soy una mujer libre, no porque Cristo no haya muerto por mí, y eso es lo más frustrante, yo conozco la libertad, batallé mucho tiempo para ser libre en mi vida, en mis emociones, libre de la depresión, libre del trauma del abuso sexual”, expresó la hermana de Jenni Rivera. La empresaria recordó que, tras la muerte de La Diva de la Banda, fue “aventada” de la noche a la mañana “a lo público” y ya no pudo ser libre porque no pudo ser ella misma al tener todos los ojos puestos sobre cómo estaba manejando el dinero y los negocios de Jenni Rivera, incluso a sus sobrinos.

Trataron a Rosie como si fuera la albacea de la Familia Rivera Rosie Rivera confesó que incluso en un momento de su vida fue tratada como si fuera la albacea de toda la Familia Rivera: “Cuando Lupe se peleaba con Gustavo, Rosie tiene que dar una opinión porque es la albacea, no, ellos son adultos, es más, yo soy la mujer menor”. “En una familia mexicana, la mujer menor no tiene mucha voz y yo estaba impuesta a no tener voz y ahora todas mis decisiones están en el ojo del huracán, toda mi vida completa, mi matrimonio, mis hijos, mis ingresos, todos quieren saber qué traigo puesto y cuánto vale mi casa porque quieren saber si usé el dinero de Jenni”.

No será la albacea de nadie más de su familia Antes de cualquier cosa, la empresaria aseguró que ha manejado el dinero de su hermana de la mejor manera que ella ha podido y eso es uno de los trabajos más difíciles que pueda haber y no se lo desea a nadie: “Ya les dije a mi familia que yo no seré la albacea de nadie”. “Creo que mi mamá (Rosa Rivera) me dejó de albacea en su testamento, pero yo le dije que me pusiera a alguien más, y puso a mi hermano Pedro, y con él sé que se puede trabajar, pero hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar”.

“Yo no conocía a Jenni Rivera” “Le agradezco a Jenni Rivera elegir a Rosie Rivera como su albacea, pero yo no conocía a Jenni Rivera, yo conozco a ‘Chay’ (como le decía cariñosamente a su hermana) y yo extraño a ‘Chay’ y yo simplemente quiero ser su hermana, yo no quiero que me vean solamente como la negociante de Jenni Rivera”. La empresaria, nacida el 3 de julio de 1981, confesó que su familia también la ve como ‘la negociante de Jenni Rivera’: “Cuando yo recibo una llamada de alguien de mi familia tiene que ver con negocio, tiene que ver con dinero, y no estoy quejándome, simplemente estoy diciendo que todos tenemos nuestro punto de transición y he llegado a ese punto”.