ayer ya estaba feliz calmada la acompañe y el día de la boda me tocó caminarla al altar entregársela a mike y el a Johnny si ustedes la hubieran visto cuando entro asustada por lo que sufrió afuera la calme le acomodamos el velo y ore por ella le pedí a Dios que le diera Paz porque ya estaba llorando le dije Dios contigo respira fuerte dios te da gozo en este momento y así fuera los medios hablan pero no saben como se sentía ella