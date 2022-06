Chiquis Rivera aparece al natural, pero es fuertemente criticada

Chiquis Rivera da nuevamente de qué hablar

La hija de Jenni Rivera aparece al natural, pero es fuertemente criticada por usuarios de redes sociales

“Parece a Thalía con bastante botox”, le dicen a la cantante “Al natural es sin cirugías“. A través de sus historias de Instagram, Chiquis Rivera, hija de La Diva de la Banda, Jenni Rivera, compartió una imagen que se encargó de retomar el desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo en sus redes sociales, donde aparece al natural, pero es fuertemente criticada. No es la primera vez que la cantante, quien está a unos días de cumplir 37 años de edad, provoca reacciones encontradas de los internautas, pues mientras unos admiran su belleza otros le ‘echan’ en cara que se ha sometido a diferentes procedimientos estéticos. Esta vez no fue la excepción. Chiquis Rivera ‘enfría’ su sueño Chiquis Rivera reveló que ahora sí planea congelar sus óvulos, ya que cuando empezó el proceso hace unos años, tuvo que pararlo por un quiste que encontraron: “La verdad, le tengo mucho respeto, le tengo un poquito de miedo, sí me encantaría ser mamá, sé que sería muy buena mamá, ya sé lo que es, pero ahorita me estoy tomando mi tiempo”, dijo en entrevista. “Empecé el proceso de congelar mis óvulos, pero tuve un quiste y tuve que parar el proceso, pero voy a empezar otra vez, siento que es muy importante decirle a todas que si ahorita no quieren bebés, que lo hagan, pero sí estoy en el proceso porque sí en un futuro me gustaría, no quiero algún día llegar y decir, no lo hice por mi carrera”.

Está de estreno con ‘Abeja reina’ La hija de Jenni Rivera está de estreno con su nuevo disco, titulado “Abeja Reina”, del cual se desprende una canción del mismo nombre, en donde le manda un mensaje a sus detractores y a todos los que quisieran verla separada de sus hermanos: “Esa canción es para las personas que se han cruzado en mi camino y no han sabido valorarme, no es para una, es para muchas, por eso digo que se pongan el saco y los tacones, ellos saben quiénes son”. “Por mis hermanos lo doy todo, todos los que me conocen a nivel personal, muchos fans, saben que por mi familia lo doy todo”. En diciembre próximo, se cumplen 10 años de la muerte de Jenni Rivera y su hija confirma que están preparando un documental sobre la vida de La Diva de la Banda. Chiquis agregó que, al igual que su tío Lupillo Rivera, siente la presencia de su madre, sobre todo cuando está arriba del escenario (Con información de Agencia Reforma).

Le dicen a Chiquis Rivera que se parece a Thalía… por el botox “Me quité las pestañas. Pero feliz, porque es necesario que también descansen un poco mis ojitos”, escribió Chiquis Rivera en las fotografías que subió a sus historias de Instagram sin imaginar que serían retomadas por Suelta la sopa y donde los internautas la criticaron con todo… “Al natural, pero con botox”, “Sin filtro no es lo mismo sin tantas cirugías”, “Natural, jajaja”, “La boca no es natural, aparte es un volumen demasiado nadie le habrá dicho que es bonita, pero ese volumen de labios es mucho”, “Parece a Thalía con bastante botox”, “Tan natural que nunca se ha inyectado los labios”, “No sé por qué se pone tanta cosa si no la ocupa”.

“Una cirugía más y es otra” Y cuando se creía que los ataques para Chiquis Rivera, simplemente por salir sin prácticamente nada de maquillaje, habían terminado, la realidad fue muy distinta: “Al natural con botox y rellenos, una cirugía más y es otra”, “Ella está demasiado joven para usar filtro, deja que tenga los 50 y verán”, “¿Y la boca? ¿Va a seguir?”. “Los labios ‘naturales’ ya no le dan para más inyección”, “Mujeres, si dicen natural es que quiere decir que no tiene maquillaje ni filtro, claro que ella tiene muchas operaciones, no hay nada de malo”, “Ya cansa esa mujer”, “Los filtros internos”, “Especialmente los labios y las pestañas bien naturales”, “Después de tanto rayo laser, claro que si, como no”.