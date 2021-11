Actualmente Chiquis Rivera se ha mantenido en el ojo público de múltiples escándalos, y es que desde su divorcio tan mediático con su ya ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez hace ya unos meses atrás, la cantante no ha podido alejarse de la crítica que constantemente le suele llover a través de redes sociales.

Esta fotografía de Chiquis Rivera presumiendo su cuerpo en medias de red desató un sinfín de comentarios al respecto, en donde sus millones de seguidores no dudaron en destacar lo hermosa que la ex de Lorenzo Méndez se veía, afirmando que “se veía increíble”:

A través de la cuenta del programa, se podía ver como compartían esta misma fotografía de Chiquis Rivera, sin embargo los miles de seguidores de la cuenta no fueron nada piadosos para la hija de Jenni Rivera, afirmando que “Chiquis ya no tenía otra forma de llamar la atención”.

A pesar de que en su publicación a Chiquis le llovieron un sinfín de halagos y piropos en sus fotografías en entalladas medias de red y mini short de mezclilla, afirmando que lucía espectacular, no todos los usuarios en redes sociales fueron así de piadosos, ya que los seguidores del programa “Suelta la sopa” no dudaron en dejar un comentario al respecto.

Entre los comentarios que se podían leer en la fotografía de Chiquis en medias de red y mini short de mezclilla eran los siguientes: “Ya no hayas de que manera llamar la atención”, “Como siempre tan corriente”, “Ay esta muchacha, lo que no consigue cantando lo hace de esta forma”, “Si Jenni resucita se vuelve a morir la pobre”.

Al pie de este breve clip, la cuenta de Chamonic se cuestionó el cómo era eso posible si tenía varias clases de vocalización: “Chiquis sofocada después de bailar (ella dijo) quiso cantar y le faltó el aire, yo no me explico cómo se sofoca así, si hace tanto ejercicio y tiene clases de vocalización a lo que ella dice”.

Seguidores no dudan en criticar a la hija de Jenni Rivera

Y es que a pesar de que la misma cantante afirmó que esta falta de aire en plena presentación se derivó debido a que Chiquis Rivera aparecía bailando y saltando por todo el escenario del festival, es no impidió que seguidores de Chamonic se le fueran encima a la hija de Jenni Rivera:

“Eso no les pasa ni a los que cantan canción tras canción”, “Ahora si no canta y no baila, ¿Qué gracia tendrá ahora?”, “¿A eso le llama cantar? Jacqie si sabe cantar muy bonito, esta Chiquita solo cacarea”, “Pero esta orgullosa de ser la única mujer cantando ahí JAJAJ, no pudo”, “Allá los fans que consumen cosas sin calidad y le aplauden a quien es solo una figura mediática”.