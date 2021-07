Chiquis Rivera impacta con su foto donde aparece desnuda

La hija de Jenni Rivera posa sin nada de ropa desde su cama

“Me suelto el pelo pa ti, solo pa ti”, escribió la cantante Chiquis Rivera desnuda cama. Desde su separación con el cantante Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera ha entrado en una faceta en su vida donde ha decidido cautivar a todos sus seguidores de las redes sociales, ya que se ha descarado completamente apareciendo en ocasiones totalmente desnuda, provocando suspiros y críticas. Ahora en su perfil de Instagram la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, elevó la temperatura al aparecer completamente desnuda en una de sus publicaciones, donde solamente la sabana cubre las partes esenciales de su cuerpo, descarándose más que nunca la artista musical. Chiquis Rivera aparece desnuda en la cama En la imagen podemos observar a Chiquis Rivera posando para la cámara sin nada de ropa sobre su cama, en su habitación, la exesposa de A-Rod, ha provocado los suspiros de sus seguidores que de inmediato comenzaron a reaccionar al post de la cantante donde muestra sus carnes. Cabe recordar que en las últimas semanas la familia Rivera se ha visto envuelta en la polémica, por tantos problemas y discusiones que se han generado entre los mismos integrantes, comenzando por la disputa de la herencia que había dejado Jenni Rivera en sus empresas musicales.

Chiquis Rivera desnuda cama: Nuevo sencillo Resulta que la foto donde Chiquis la hija de Jenni Rivera aparece totalmente desnuda en la cama presumiendo sus carnes, con solo usando la sabana para cubrir parte de su cuerpo, lo hizo para promocionar su nuevo sencillo musical: “Me suelto el pelo pa ti, solo pa ti … “Pa Ti” -COMING SOON!”, escribió. Celebridades como su hermana Jenicka López, la conductora Veneno Sandoval, Chuiquibaby, Isabel Madow y Helen Ochoa no dudaron en comentar la publicación de la ex de A-Rod, elogiándola por gran valor al aparecer completamente desnuda en las redes sociales.

Chiquis Rivera desnuda cama: “Ni cómo ayudarla” A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2 donde también compartieron la imagen de Chiquis desnuda, inmediatamente los internautas no la perdonaron y comenzaron con sus críticas, donde muchos continúan diciendo que usa demasiados filtros. “Y le fallaron los filtros porque salió de dos colores la foto, que bárbara ya se cree que está en la página de play boy”, “no mejor que venda botellas de agua con limón, pero que no cante”, “Lo bueno es que es Cristiana y muy recatada. Y no le gusta que hablen de ella. Ni crear polémica”, “Ni cómo ayudarla”, fueron algunos comentarios.

Chiquis Rivera desnuda cama: Internautas le dan con todo “Otra que no sabe como llamar la atención, muy hija de Jenni Rivera. Pero ni aún así le llegara a los talones le falta talento y autoestima”, “Me cae mal, pero me choca que estamos tratando de normalizar ver cuerpos más reales y no solo operadas o flacas y la critiquen. No fuera Angelique Boyer (ejemplo) porque pondrían super guapa”. “Solo así va a llamar la atención de que saldrá su nuevo sencillo”, “Las ultimas fotos no estaba así …bien truqueadas esas fotos”, “Esta muchacha ya le gusto que se la acaben en los medios deberás”, “No critico su cuerpo, si tiene o no filtro, critico que busque llamar la atención con este tipo de cosas”, continuaron los mensajes.

Chiquis Rivera desnuda cama: Igual a su madre Fue en la cuenta de Chamonic 3 donde hicieron la comparación de Chiquis con Jenni donde ambas salieron a promocionar su nuevo sencillo apareciendo desnudas: “Madre he Hija cuando Jenni presentó su sencillo culpable o inocente, ahora Chiquis anuncia nuevo sencillo”. Además se dice que las fotos fueron tomadas por su nuevo galán, quien fue a visitarla: “Según me dicen estas fotos las tomo, su amigo Emiliano quien recordemos es fotógrafo, y fue en su visita a Miami en Mayo”, escribieron en la cuenta de red social donde compartieron la fotografía.

Chiquis Rivera desnuda cama: Presenta a su nuevo galán En su cumpleaños la que estuvo muy bien acompañada en la celebración de sus 36 años fue Chiquis Rivera. Ella y su nueva pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, pasaron un romántico fin de semana en Cabo San Lucas en Baja California Sur, en donde celebró con mariachi, según publicó Infobae. El nuevo galán de Chiquis subió a su cuenta de Instagram las románticas fotografías de ambos acompañado de un tierno mensaje: : “Salud por mi paz, La Luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños al alma más dulce”, con eso resumió su amor por la hija de Jenni Rivera.

Sugestiva pose En la cuenta de Instagram de elpreciodelafamaoficial, publicó la fotografía en donde se puede ver a Chiquis Rivera, sentada frente a las piernas abiertas de Emilio, la sugestiva pose no pasó desapercibida: “QUE POSE CASI DE PERRITO #chiquisrivera vive su amor más feliz que nunca”, se puede leer en el post. Y como en redes nada se les escapa, en otras publicaciones también notaron que Chiquis Rivera luce algo en su mano que desde que se separó de Lorenzo Méndez no utilizaba, al parecer al ver tan enamorada a la hija de Jenni Rivera de su nuevo galán, encendió las alertas de los internautas. Archivado como: Chiquis Rivera desnuda cama.

¿Luce anillo de compromiso? Según la publicación del Instagram de nelssiecarrillo, la también cantante estaría usando un anillo, el cual no lo había usado en ese dedo desde que se separó de Lorenzo Méndez, en el post se puede leer: “Ya notaron que #chiquis ya trae anillo hmmm porque después que se dejó de Lorenzo Méndez no traía anillo en ese dedo”. Inmediatamente las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Que no era un amigo de Lorenzo??”, “Es una ridícula esa mujer, nomas de hombre en hombre, como se nota su inestabilidad emocional. Nomas anda como pordiosera buscando quien la quiera. No sabe estar sola para sanar”. Archivado como: Chiquis Rivera desnuda cama.

No se guardan nada Los internautas no se guardaron nada y hasta le recordaron a la Chiquis Rivera porque, según ella, no usaba el anillo cuando estaba casada con Lorenzo, “Y así sucesivamente hoy se quita uno mañana se pone otro”, “Tal vez ya no tiene la alergia porque según por eso no usaba el anillo de matrimonio!”. “Pero si sabes lo que significa ese anillo no hay que decir cosas al extremo, vayan a Tiffany y ahí le pueden decir que significa la ancla”, “Firmeza y tranquilidad, eso significa la ancla, por eso luego las meten en problemas”, se puede leer en los comentarios de la publicación. Archivado como: Chiquis Rivera desnuda cama.