Chiquis Rivera aparece en video bailando

Presume entallados leggins color negro

¿No lleva ropa interior abajo? La critican. Después de que Chiquis Rivera impactara con un video en redes sociales bailando al ritmo de uno de sus más recientes sencillos en entallados leggins, seguidores de la cuenta de Instagram de Despierta América se van en contra de ella, afirmando que mejor ya deje de tomar la “agüita de limón” que había recomendado ya que, a palabras de ellos, no le estaba funcionando en lo absoluto. Relacionado ¡Rompen amistad de 25 años! Alicia Machado devastada por ‘traición’ de Gaby Spanic en ‘La Casa de los Famosos’ (VIDEO) Pedro Rivera Jr confirma que hay problemas en la familia Rivera ¿A la cárcel? Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero Se sabe que Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera siempre se ha mantenido en el ojo público, y es que ya sea por sus múltiples escándalos personales y familiares, así como su mediático divorcio con Lorenzo Méndez, las críticas y las burlas no parecen irse de su vida, ya que una vez más la joven cantante fue duramente juzgada y atacada por el público, todo por haber salido bailando con unos entallados leggins. Chiquis Rivera aparece bailando en leggins En el video, el cual fue compartido inicialmente por la misma Chiquis Rivera a través de su cuenta oficial de Instagram, se logra ver como la cantante estaba bailando uno de sus más reciente sencillos, el cual dicho sea de paso comparte créditos con otras cantantes de talla internacional, tales como Thalía y Becky G. Este sencillo se titula “Baila Así” y fue lanzado el pasado 16 de septiembre, ante esto, de acuerdo con el portal INFOBAE, este tema será la primera canción de su próximo disco, el cual se estrenará este 2022, además de que contará con varias canciones las cuales estarán inspiradas en la vida personal de la hija de Jenni Rivera.

¿No llevaba pantis? Chiquis Rivera aparece bailando en leggins en video de redes sociales En dicho video, el cual ya cuenta con más de 173 mil reproducciones, se logra ver a Chiquis Rivera bailando y perreando su nuevo sencillo, mientras que aparecía con unos entallados leggins color negro, junto a una blusa con escote del mismo color y una chaqueta de cuero color rojo la cual hacía un gran contraste en su atuendo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas y seguidores en redes sociales fue que muchos llegaron a creer que la cantante no llevaba pantis, debido a que se le transparentaba un poco los leggins y llegaron a la conclusión de que ni ropa inerior tenía, mientras que otros comentaron que mejor debería de dejar de tomarse su remedio casero para bajar de peso.

¿No le sirvió el agua de limón? Chiquis Rivera aparece en video bailando en leggins Y es que después de que la cuenta de Instagram del programa Despierta América publicara este mismo video en su perfil, los seguidores del matutino se dejaron ir con todo a Chiquis Rivera, asegurando que su remedio casero, el cual consistía en tomar agüita de limón para bajar de peso realmente no le estaba sirviendo, ya que en su video en donde aparecía bailando con leggins “no se veía bien”. Una seguidora afirmó que Chiquis Rivera no estaba usando ropa interior, algo que tal parece le disgutó mucho: “Ese vestido transparente no tiene Panti. Ella es una persona como que le gusta que la destruyan en las redes”, comentó en el video de la hija de Jenni Rivera bailando su más reciente sencillo.

Atacan a Chiquis Rivera al bailar en entallados leggins Otra seguidora se preguntó qué porque se veía igual cuando “ya se había operado antes”: “Y con tantas cirugías estéticas que se supone que se ha hecho y sigue viéndose igual”, otra chica le comentó que parecía como un globo: “Parece un globo, ¿se compró ropa en un tianguis o que? Definitvamente con la clase se nace”. Una usuaria de Despierta América comentó que Chiquis Rivera siempre se quería lucir cuando “no le salía”: “Como cuando quieres lucirte y las cosas te salen mal, ella en su vida normal anda vestida super bien y a la hora de lucirse creo que le falla horrible pero igual se mira super divertida”, “Esa mujer que ya no sabe que más que hacer”.

“Ya no te la tomes más”; las criticas continúan Más y más comentarios comenzaban a llegar al video de Chiquis Rivera bailando su sencillo “Baila Así”, en entallados leggins color negro. Una usuaria de plano le comentó a la hija de Jenni Rivera que mejor dejara de tomarse su remedio casero de agüita de limón para bajar de peso: “El agua con limón ya no te la tomes más, porque no le hace mucho efecto”. Por otro lado algunos seguidores salieron en defensa de la hija de Jenni Rivera, afirmando que si no fuera “por sus kilitos de más” nadie la criticaría”: “Ella se ve bien, pero es increíble ver como entre mujeres se destruyen”, “La critican solo porque no pesa 110 libras porque si fuera delgada ya estarían halagándola, y también los de Despierta América que son bien criticones”. VIDEO AQUÍ

Abuela de Chiquis Rivera revela cuando la hija de Jenni le confesó que ¿Lorenzo Méndez le dio una cachetada? A semanas de que corriera el rumor de que Lorenzo Méndez habría golpeado a Chiquis Rivera mientras estaban casados, y él lo negara, ahora, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa sacó una intimidad de la cantante cuando le contó la violencia que vivía a manos de ahora su ex pareja. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez duraron más planeando su boda que lo que tardaron en separarse y a raíz de que anunciaron la ruptura, se corrió el rumor de que supuestamente habría sido por violencia y adicciones de parte de él, sin embargo siempre lo negó, pero tanto Johnny, hermano de la hija de Jenni Rivera así como la señora Rosa, no dudaron en exponer lo que sabían.

La mamá de Jenni Rivera asegura que Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez la cacheteó Mediante su canal de YouTube donde da recetas de cocina, en cada video, la mamá de Jenni Rivera cuenta anécdotas de su vida y la de su familia pero nadie esperaba que en esta ocasión la matriarca de la dinastía revelara cuando Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez le había pegado. “Chiquis me dijo ‘es que él me pegaba abuela’… ¿cómo? Sí me dijo cuando andaba así mal… dice ‘una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé, yo también le di’, dijo, y yo ‘qué bueno’”, comenzó contando la mamá de Jenni Rivera muy tranquilamente mientras preparaba de comer.

Era cierta la violencia que Lorenzo Méndez ejercía sobre Chiquis Rivera El fragmento del video donde la mamá de Jenni Rivera confiesa eso sobre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ en donde se puede leer en la descripción: “Chiquis me confesó que su esposo le dio una cachetada ! Obvio el esposo era Lorenzo. También respondió que ella no sabe si Jacqie se está separando otra vez , pero dice que si se van a estar peleando y sus hijos de ella viendo es mejor que no estén juntos”, se puede leer. Pero las cosas no pararon ahí, porque la señora Rosa siguió narrando: “Yo no sabía qué decir, está mal o no, pero le dije si había ya esos problemas tan así de que se peleen y se peguen, le dije no…”, aconsejando a su nieta Chiquis Rivera de que no soportara la violencia, como ocurrió con su mamá Jenni.

La mamá de Jenni Rivera le dijo a su nieta que no soportara violencia de Lorenzo Méndez “Le digo puedes aguantarle a un hombre hambres, puedes aguantarle pobreza pero golpes no, entonces por eso yo pienso que a ella no le gustó la violencia porque ella vio la violencia en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca se aguantó, si ellos querían darle un cachetada, cuídense porque se los va a devolver, decía ella, ni de uno se dejó…”, comentó. Los comentarios de las personas ante las tremendas declaraciones no se hicieron esperar: “Pues todo puede ser pero como se manejan ellos son capaz de inventar cualquier cosa, ya uno no sabe, una cosa es que ella les haya dicho eso por tapar como andaba desatada con el Mr. Tempo a que sea verdad qué pasó, lo que si se nota que empiezan a ver que le está yendo bien en algo y empiezan hablar algo mal de él ya deberían de dejarlo seguir”.