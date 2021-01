La cantante Chiquis Rivera enseña su brasier de encaje en redes sociales

La hija de Jenni Rivera, últimamente ha publicado imágenes ardientes para los seguidores

“No tengas miedo de tomar riesgos y hacer las cosas fuera de lo “común”

Chiquis Rivera brasier hija de Jenni Rivera. Tras su separación con el artista Lorenzo Méndez, la cantante Chiquis Rivera, constantemente comparte en las redes sociales, imágenes que dejan cautivados a sus seguidores, por lo sensual que luce.

Luego de mostrar su frondosa retaguardia portando una tanga, en esta ocasión la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, aparece enseñando su brasier de encaje, abriendo su chamarra.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la artista ha decidido publicar un par de fotografías donde se encuentra posando para la cámara, muy sexy .

Cabe mencionar que desde que se separó de su ex pareja Lorenzo, Chiquis ha subido la temperatura en su cuenta de red social, con las fotos que comparte, deleitando la pupila a sus fans.

En algún momento las dos celebridades empezaron a mandar indirectas, por lo que ¿no se sabe si las instantáneas de Chiquis Rivera, son para que vea lo que pierde Lorenzo, o solo para sus seguidores?

Esta vez aparece luciendo una chamarra y un pantalón en color dorado, donde se abre la parte superior, para mostrar el brasier de encaje de color negro que lleva puesto.

Con el cabello suelto, la celebridad dejó un mensaje en su publicación: “No tengas miedo de tomar riesgos y hacer las cosas fuera de lo “común.” No dejes que te metan en una cajita de “aquí quédate” , “tú no puedes, no debes”.

Para después agregar en Inglés: “step out! Be bold and do what makes YOU feel good and sparks your soul (levántate! Sé valiente y haz lo que te hace sentir bien y tener brillos en su alma).”

Los seguidores de la cantante quedaron con la boca abierta al ver las dos fotos que subió a Instagram, ya que hasta el momento han alcanzado a tener más mil comentarios, donde la mayoría son piropos y halagos.