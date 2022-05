Chiquis Rivera llega a México y es confundida con su extía Mayeli Alonso

La hija de Jenni Rivera fue comparada con otras famosas.

Algunos internautas aseguran que no tiene talento.

¿Si se parece a la ex de su tío Lupillo?

Chiquis Rivera se encuentra en México de promoción de su música, entre toda la gira de medios que hará, hizo una parada en un famoso show mexicano. En las redes sociales el programa anunció que su invitada estelar sería la hija de Jenni, pero no fue tan bien recibida, fue confundida con varias famosas entre ellas su tía Mayeli.

Desde que la hija mayor de la fallecida Diva de la banda inició una carrera musical ha sido atacada constantemente en redes sociales ya que internautas aseguran que trata de imitar a su famosa mamá, pero no tiene talento para poder “estar a la altura” de la interprete de “Inolvidable.”

¡Chiquis es ¿igual? a otras famosas!

El programa Hoy tuvo la oportunidad de tener a Chiquis Rivera cómo su invitada mientras ella se encuentra de promoción. La cuenta oficial de Instagram del show subió una fotografía dónde aparece la cantante de “Mi problema”, pero el publico afirmó que parecía otra persona.

En los comentarios también se encontraban algunos usuarios que nuevamente atacan a la hija de Jenni diciéndole que no debieran invitarla a ese tipo de programas ya que según ellos no canta de verdad y no tiene nada de talento para asistir a los eventos que va.