El cantautor Farruko, no dudó en agradecer a Univisión por haber sido considerado para participar en el especial, detalló que el 2021 había sido un año lleno de altas y bajas pero con salud, algo que es muy importante para él, además aseguró sentirse feliz de pisar nuevamente los escenarios. Archivado como: Chiquis Rivera moto 2022

Uno de los festejos más esperados, sin duda fue el especial ‘Feliz 2022’, una transmisión realizada por la cadena internacional Univisión, evento que tuvo cobertura en Miami, Los Ángeles, New York y México, además de que contó con la presencia de diversos artistas, entre ellos la polémica Chiquis Rivera.

“Pensé que iban a estar en vivo desde la gran manzana, que decepción y luego puro cantante chafa de esos corrientones”, “Pero se acabó el presupuesto o qué? Tremendos invitados”, “Puros espectros” “No les alcanzó el presupuesto o por Covid no querían acudir otros cantantes?”, “Sin palabras, personas que ni cantan”, se lee en comentarios. Archivado como: Chiquis Rivera moto 2022

La criticaron por su aspecto físico

“Pobre, siempre haciendo el ridículo”, “Pobre moto, tanto jamón tuvo que aguantar”, “¿Cuál es el talento de esta chica?”, “Tiene fuerza esa moto”, “Un aplauso grande para esa moto!”, “Llego para arruinar el evento, no canta, no baila, no tiene talento alguno, pésimo espectáculo”, comentaron algunos.

Otros fueron más atrevidos y hasta atacaron a Univisión por invitarla: “Como siempre ustedes invitando a Chiquis habiendo tantas cantantes que si cantan!!!”, “Definitivamente se les acabó el presupuesto…. que pesar que la cadena más importante de habla hispana inviten a gente sin talento a un evento tan especial!”, escribió un usuario. Archivado como: Chiquis Rivera moto 2022