De esta manera, Vieira Vidente comenzó con su lectura de cartas, aunque esto solo sería el inicio: “Veo que Jacqie sí va a poder con todo esto (refiriéndose al hecho de que tomó las riendas de las empresas de su madre), y las cartas me están diciendo que Chiquis sí está hablando con la verdad y con el corazón en la mano”.

“Chiquis no comenzó muy bien este 2022, pero ella tiene el sartén por el mango, la batuta, ella es la matriarca de sus hermanos . Mis cartas me dicen que uno de sus hermanos es el más fuerte y estoy hablando de Johnny, pero aquí me está marcando que tomarán más decisiones”.

“Ella sabe muchas cosas”

A continuación, la psíquica comentó que Chiquis “sabe más cosas y sabe todo”, sin embargo, nunca ha sacado todo a la luz para no lastimar a sus familiares: “Si ella me estuviera escuchando, yo le diría que va a tener otra nueva decepción y no se casará con el novio que tiene”.

“Veo una separación, se gustan, pero las cartas me dicen que no se casarán y no llegarán a tener hijos, al contrario, veo una separación más adelante y ella va a dar mucho de qué hablar en el 2023 y 2024, aparte de que el sol saldrá nuevamente para la familia Rivera”, expresó la psíquica.