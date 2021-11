A Chiquis Rivera no parece importarle en lo más mínimo lo que suelen decir de ella en redes sociales, ya que últimamente se le ha visto cada vez más despampanante y reveladora que nunca, mostrando su cuerpo muy en alto a pesar de las constantes criticas que suele recibir de parte de varios usuarios quienes no dudan en sacar a flote comentarios respecto a su figura y peso.

Por supuesto que estas no fueron las únicas publicaciones que hizo Chiquis Rivera presumiendo sus piernas en entalladas medias color transparente, ya que la hija de Jenni Rivera no pasó la oportunidad de ahora subir un video, el cual ya cuenta con más de 58 mil me gusta y un sin fin de reproducciones.

La llaman ridícula y aseguran que solo busca la aprobación

Por otro lado, la cuenta de Instagram del programa “Suelta la sopa” también compartió este video en donde aparecía Chiquis Rivera presumiendo sus piernas en transparentes medias, en donde seguidores no pasaron la oportunidad de dejar un comentario ala respecto, provocando que una vez más la hija de Jenni sea criticada:

“Esa mujer no le da ni por los pies a su madre, ella fue una gran señora y guerrera”, “Es necia la señora en buscar la aceptación de la gente que no la acepta tiene que llamar la atención y dice que no le importa la opinión que tienen de ella JAJA”, “Que se quite las pantimedias y enseñe su cuerpo real”, “El agua de limón no resultó”, “Es una ridícula”, “Pobre de Jenni”, fueron otros de los comentarios. Archivado como: Chiquis queso minifalda transparente