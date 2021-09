“A este pelón ni de regalo quieren escuchar” “En México nos detuvieron todos los eventos, lo de la pandemia está muy fuerte allá en México y nos dieron la opción de seguir con los conciertos o cancelar y dije que hay que cancelar, yo creo que es más importante la salud del público”, comentó Lupillo Rivera. Al no mostrar preocupación alguna por la cachetada que le habría dado Lorenzo Méndez a Chiquis, el cantante comentó que recientemente hizo un dueto con Ramón Ayala, mejor conocido como ‘El Rey del Acordeón’, que ya está disponible en redes sociales.

Lupillo Rivera se deja ver con su pareja, Giselle Soto Por último, en este concierto que dio en Nueva York, se le pudo ver a Lupillo Rivera junto a su pareja, Giselle Soto, así como de su hijo, quien al parecer tuvo un pequeño incidente: “Todo bien, le gusta mucho el beisbol, le gusta mucho el deporte y se lastimó”. La reportera Gelena Solano aseguró que se le ve muy feliz al hermano de Jenni Rivera, además de muy concentrado en lo suyo y enamorado de su pareja: “Lo vi muy tranquilito, muy alegre”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Lorenzo ya ni se acuerda de la Chiquis” De inmediato, internautas expresaron sus puntos de vista luego de escuchar las palabras del cantante Lupillo Rivera: “Pero si Lorenzo está en lo suyo, en el show de baile, y la Chiquis lo que está es furiosa porque ella no está en nada”, “El Lorenzo ya ni se acuerda de la Chiquis”. “Lupillo, no se vale. En una entrevista dijiste sobre la demanda de auditoría que tus sobrinos no tienen padres y cuando te necesiten estarás ahí. Ahora te dicen que alguien golpea a tu sobrina y no te importa, tú si que eres de risas”, expresaron otros usuarios.

La mamá de Jenni Rivera asegura que Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez la cacheteó Mediante su canal de YouTube, donde da recetas de cocina, en cada video, la mamá de Jenni Rivera cuenta anécdotas de su vida y la de su familia, pero nadie esperaba que en esta ocasión la matriarca de la dinastía revelara cuando Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez le había pegado. “Chiquis me dijo ‘es que él me pegaba abuela’… ¿cómo? Sí me dijo cuando andaba así mal… dice ‘una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé, yo también le di’, dijo, y yo ‘qué bueno'”, comenzó contando la mamá de Jenni Rivera muy tranquilamente mientras preparaba de comer.

Era cierta la violencia que Lorenzo Méndez ejercía sobre Chiquis Rivera El fragmento del video donde la mamá de Jenni Rivera confiesa eso sobre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, en donde se puede leer en la descripción: “Chiquis me confesó que su esposo le dio una cachetada! Obvio el esposo era Lorenzo. También respondió que ella no sabe si Jacqie se está separando otra vez, pero dice que si se van a estar peleando y sus hijos de ella viendo es mejor que no estén juntos”. Pero las cosas no pararon ahí, porque la señora Rosa siguió narrando: “Yo no sabía qué decir, está mal o no, pero le dije si había ya esos problemas tan así de que se peleen y se peguen, le dije no…”, aconsejando a su nieta Chiquis Rivera de que no soportara la violencia, como ocurrió con su mamá Jenni.

La mamá de Jenni Rivera le dijo a su nieta que no soportara violencia de Lorenzo Méndez “Le digo, puedes aguantarle a un hombre hambres, puedes aguantarle pobreza, pero golpes no, entonces por eso yo pienso que a ella no le gustó la violencia porque ella vio la violencia en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca se aguantó, si ellos querían darle un cachetada, cuídense porque se los va a devolver, decía ella, ni de uno se dejó…”, comentó. Los comentarios de las personas ante las tremendas declaraciones no se hicieron esperar: “Pues todo puede ser, pero como se manejan ellos son capaces de inventar cualquier cosa, ya uno no sabe, una cosa es que ella les haya dicho eso por tapar como andaba desatada con el Mr. Tempo a que sea verdad qué pasó, lo que si se nota que empiezan a ver que le está yendo bien en algo y empiezan hablar algo mal de él ya deberían de dejarlo seguir”.

La gente se queda sorprendida por las declaraciones de la mamá de Jenni Rivera Más comentarios aparecieron ante las declaraciones de la mamá de Jenni Rivera: “Si va a hablar de Lorenzo, que cuente también como el Ángel Del Villar maltrataba y engañaba a la Chiquis en su propia cara”, “Porqué la doña nada más habla de los hijos de Jenni?? Porqué no habla de la vida de los demás nietos??”, “Ya deberían de dejar vivir en paz a estos hermanos!!!”. “Ps ya lo sabíamos, pero esto lo comprueba. Me da gusto que Chiquis pudo poner un punto final ! Y eso quiere decir que lo que decía CLAUDIA GALVAN también era cierto”, “Estos Rivera la neta son gente muy envidiosa, no quieren que la gente que algún día estuvo a su lado sobresalgan también. Está señora de viva voz dijo que nunca vio nada y Chiquis jamás le contó NADA”.

Las verdaderas razones por las que Chiquis Rivera se separó de Lorenzo Méndez ¿Realmente Lorenzo Méndez golpeó a Chiquis Rivera? El cantante originario de Estados Unidos, Lorenzo Méndez, confesó en exclusiva si realmente fue él quien golpeó a Chiquis Rivera en el momento en el que llegó borracho y drogado a su casa, tal como lo afirma su hermano menor, Johnny López. Fue hace unos meses atrás cuando el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, hermano también de Chiquis Rivera, reveló para la prensa que su ya ex cuñado, Lorenzo Méndez, había golpeado y escupido a Chiquis Rivera, confesando que incluso lo hizo delante de él, provocando la molestia del más pequeño de los Rivera.