Fue en junio de 2018 cuando Lorenzo confirmó la tan ansiada boda: “Claro que sí, yo vengo de una familia estable, mi mamá y mi papá duraron 54 años de casados, entonces yo soy de las personas que siempre he creído en un matrimonio estable. Obviamente a veces pasan cosas que no deberían de pasar y la vida me está dando una segunda oportunidad y estoy agradecido”.

“El compromiso está como en hold”

Sin embargo, en mayo del 2018, la cantante reveló que ya no estaba comprometida con Lorenzo. “El compromiso está como en hold, no estamos comprometidos, ya llevamos un par de meses donde las cosas no están muy bien”, dijo la cantante en entrevista con El Gordo y la Flaca, pero aclaró que Lorenzo sí le dio un anillo de compromiso, aunque ella no lo lleva. “Sí, sí hubo un anillo, sí me pidió matrimonio, y pues no sé qué va a pasar en un futuro, pero por lo pronto no hay planes de boda”.

Chiquis y Lorenzo tuvieron que atravesar varios obstáculos en su relación. Entre ellos Claudia Galván, la ex del cantante con quien comparte una hija, llamada Victoria.