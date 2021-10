“Es algo que he visualizado por mucho tiempo, yo quería conducir un programa, no sabía todavía exactamente lo que iba a ser, pero ya tenía años con esto. Se vino esta idea y yo siempre hablo de sacar la mejor versión de mí todos los días y quiero ser mejor que el día de ayer, así es como nació el nombre de este programa”.

“Si el caso de Nayvi, cada uno son muy especiales y siento como que he pasado por muchas cosas, he vivido tantas cosas y he aprendido muchas lecciones y yo les puedo ayudar, les puedo dar consejos, recordarle. Yo le recordé a Nayvi que es bueno cuidar a tu mamá y a tus hermanos, pero tú te tienes que cuidar primero tienes que ver por ti misma, tienes que amarte, tienes que cuidarte para poder ayudar a las otras personas”.

“Yo sé como persona que está viendo el programa, lo que quiere ver, lo que quiero sentir y me pongo en sus papeles para poder hacer mi trabajo y poder estar en esta silla que ahorita estamos en el set de “Lo mejor de ti”. Así que todo eso me ha ayudado y pues no lo puedo hacer sola, tengo un muy buen equipo aquí los que nos ayudan y detrás de cámaras también”.

“Es una responsabilidad, pero como estoy haciendo algo que me encanta, que me apasiona, se me hace muy fácil. Se me hace fácil porque tengo un equipo y ha aprendido mucho con la escuela de mi mamá. Todos estos años que he estado en esto estuve detrás de cámaras por mucho tiempo, así que sé de ángulos, de luces, tengo muchísimas ideas”.

“Yo creo que eso se sienten muy a gusto conmigo al platicar conmigo, porque ellos saben que yo también he vivido muchísimas cosas que antes como era antes eran las artistas eran inalcanzables. Y pues no, yo soy diferente, yo quiero ser tal cual soy, soy tal como cuál”.

“Pues en todo lo que he tenido, las adversidades que he tenido que pasar, los obstáculos a los que he hecho, todo lo que he vivido, me ha ayudado muchísimo a llegar a este punto. Y yo creo que por porque soy tan transparente, tan honesta en mis redes sociales, en mis entrevistas, no pretendo ser perfecta, no lo soy, lo pueden ver”.

"Obviamente si duele no voy a decir que no, porque hay días que sí duele más que otros, pero como que ya me preocupo mucho más ahora y ya por los últimos diez años, que lo más importante es cuidarnos el corazón y la mente".

“Sí, yo tenía unos 16 años cuando me sentía así, cuando sentía esa presión de verme como las mujeres que salían en las portadas de las revistas, en la televisión. Pero luego poco a poco fui como queriéndome, no sé. Y llegó al punto como que Dios me dio la oportunidad de llegar a este medio ya un poquito más madura, de que no me afectaba tanto lo que decían”.

¿Quién ayuda a Chiquis a salir adelante ante tanta crítica?

“Tengo unos hermanos maravillosos que me quieren, que me conoce muy bien. Ellos me dan la fortaleza de seguir adelante. Soy una mujer de fe y eso también me ayuda mucho, porque yo sé quién soy, las personas que están a mi alrededor, que conviven conmigo, me conocen y eso me tiene muy tranquila”.

"Además tengo una pareja que me valora muchísimo, que me respeta y eso también es importante, porque necesitas una persona que entiende tu trabajo, que cuando tengas días donde estés estresada te abrace, porque al fin del día lo único que necesito a veces es no más un abrazo. Y eso todo me ayuda".