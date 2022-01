Por medio de su live en Instagram, la hija de Jenni Rivera habló sobre la problemática que envolvía a su familia en respecto a las empresas de La Gran Diva, asegurando que ella no buscaba ni micho menos estaba interesada en el dinero de su madre, confesando de paso que ella no formaba parte de su testamento.

El favor que le hizo Jenni Rivera al quitar a su hija Chiquis de su testamento

“Ella no puso ni a su madre, ni a su hermano, ni a Rosie, a nadie en su testamento, no más a sus hijos, y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor en sacarme”.

Tras esto, Chiquis Rivera mencionó que al ser excluida del testamento de su madre, ella puso salir adelante trabajando, ganándose el dinero a base de su esfuerzo y dedicación: “Se lo agradezco mucho porque eso me ayudó a trabajar, me puso algo adentro y decir ‘yo puedo y yo voy a enseñarle al mundo quien es mi madre y lo que me enseñó’. A mí me hizo un favor”.