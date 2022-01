Aclara su alejamiento con familia de su madre

Ahora sí que la familia de Jenni Rivera parece estar dividida definitivamente, al menos eso es lo que ha dado a entender Chiquis Rivera a través de un live que realizó ayer, donde aclara el porqué de su alejamiento con la familia de su madre Jenni Rivera, en especial con sus tíos Rosie y Juan, a quienes sus hermanos han pedido cuentas del manejo de los negocios y herencia de la llamada Mariposa de Barrio.

“De aquí yo no quiero nada que ver con esa familia, no saben todo lo que ha pasado, no nada más ahorita sino durante muchos años, durante los años que estuvo aquí mi mamá, no saben cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a decir todo porque no es necesario, pero si yo he decidido apartarme después de querer estar bien con mi familia es por una razón, no quiero que me estén comparando o que digan que me estoy colgando, porque me he ching… bien y bonito por años, les deseo lo mejor a ellos, no les deseo ningún mal, pero sí quiero apartarme”, declaró Chiquis.