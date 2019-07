Página

1 de 4

Chiquis y Lorenzo rompieron el silencio a través de Instagram

Chiquis, hija de Jenni Rivera, confesó que le daban ganas de llorar por lo que había pasado con El gordo y la flaca

La hija de Jenni Rivera pidió que el programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan ofreciera una disculpa

Boda de Chiquis, hija de Jenni Rivera. A tres días de haberse celebrado su boda, Chiquis Rivera da la cara en torno al nuevo escándalo que la rodea, en el que presuntamente un camarógrafo del programa “El Gordo y La Flaca” fue agredido por un elemento de seguridad, y asegura que aunque reprueba el hecho, sabe que esto no hubiera pasado si hubieran respetado su privacidad en un momento tan significativo.

La hija de Jenni Rivera realizó un video en vivo por Instagram en el que estalló en contra del show conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, señalando que no tenían por qué ventilar la dirección de la iglesia y el rancho en el que se llevó a cabo el encale y afirmó que ella siempre ha sido amable con todos los medios, por lo que no entiende por qué la traicionaron así.

“Estoy muy decepcionada con la gente de “El Gordo y La Flaca“. Se los digo aquí, con el corazón en la mano y hasta ganas de llorar me dan, porque siento que me he portado muy bien con los medios siempre, sobre todo con ustedes. Lo que me hicieron fue con malas intenciones y eso no se vale”, dijo Chiquis.

Asimismo, la cantante aseguró en compañía de su esposo, Lorenzo Méndez, que no se piensa desgastar en levantar una demanda en contra del programa de Univision ni del camarógrafo que resultó afectado en su boda, pero de ahora en adelante pensará dos veces antes de compartir alguna noticia con ellos.

VIDEO #1 Chiquis a punto del llanto