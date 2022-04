No cabe duda que la extravagante artista musical, Chiquis es una de las celebridades más queridas y odiadas en el mundo del espectáculo, ya que si bien es una persona que le gusta la fiesta, y se le ha visto envuelta en la polémica, ya sea con su familia o en su vida personal, también ha demostrado que tiene sentimientos en varios videos publicados

En esta ocasión casi por finalizar el viernes, la ex de Lorenzo Méndez decidió compartir un atrevido video en su cuenta de Instagram . En donde la hija de Jenni Rivera se deja ver de la manera menos esperada por sus seguidores, dejando saber que es viernes y el cuerpo lo sabe.

Luego la hija de Jenni Riva sorprendió a todos al estarse agachando dándole la espalda a la cámara y deja con la boca abierta a todos al mostrar su celulitis, exhibiendo su retaguardia a todos sus seguidores. Inmediatamente los usuarios no dudaron en reaccionar al post, donde no le perdonaron el haber hecho eso. Archivado como: Chiquis enseña celulitis retaguardia. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Mientras va caminando sobre el pasillo, Chiquis va haciendo movimientos atrevidos y coquetos, ya cuando llega al final del pasillo, la cantante se detiene para menear sus caderas. No cabe duda que este movimiento provocó los suspiros de su actual pareja quien comento en su post.

“No es nada grato ver eso mujer”

En cuenta de Instagram de Chisme No Like, se subió el famoso video y colocaron en su post: “Es viernes y Chiquis lo sabe”, pero el clip no fue del agrado de los internautas. “No es nada grato ver eso mujer, tápate es muy desagradable ver eso así”, dijo un seguidor en Instagram.

“Me da lástima!!! Si su mamá viviera no haría semejante ridículo. Ni coraje da. Da tristeza a donde a caído.”, “Que lastima a lo qué hay que llegar por un poco de fama que pesar”, “Ya no sabe cómo llamar la atención”, “A falta de talento, enseñar el asterisco para generar, de algo tiene que vivir”, “Parece una escena de la película donde aparece Rasputia”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Chiquis enseña celulitis retaguardia