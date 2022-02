Chiquis ofrece reveladora entrevista

A unos días de que salga a la venta su libro Invencible, la cantante por fin dice qué le hizo Lorenzo Méndez

“Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’, confesó la hija de Jenni Rivera ¡Se viene un escándalo! A unos días de que salga a la venta su libro Invencible, Chiquis ofrece reveladora entrevista y por fin dice qué le hizo su exesposo Lorenzo Méndez, con quien estuvo casada por poco más de un año y de quien a la fecha no se ha divorciado de manera oficial. En una charla que tuvo con People en español, la hija de Jenni Rivera compartió que justo antes de llegar al altar sintió un ataque de pánico, pues estaba llena de dudas respecto a su matrimonio con el también cantante, quien formó parte de La Original Banda El Limón como uno de sus vocalistas. ¿Qué pasó en realidad entre Chiquis y Lorenzo Méndez? En esta misma entrevista, Chiquis reveló que, antes de casarse, se dijo a sí misma que tenía que parar la boda, pero no lo hizo porque ya se había invertido mucho dinero y la gente a su alrededor esperaba que uniera su vida a la de Lorenzo Méndez: “Yo sí estaba triste, pero dije: ‘Me voy a divertir, me encantan las fiestas'”. “Fue cuando tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia“, dijo la cantante, pero es en su libro donde entra en más detalles sobre las adicciones de su ex: “Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”.

¿Lorenzo Méndez golpeó a Chiquis como se ha dicho en varias ocasiones? Pero esto no sería todo lo que Chiquis Rivera contó, pues afirmó lo que ya se había dicho en varias ocasiones: Lorenzo Méndez se puso agresivo con ella luego de que tuvieran una discusión. Alcoholizado, la tomó por el cuello y la escupió en la cara, todo frente a su hermano menor, Johnny, a quien varios no le creyeron cuando dijo que esto en realidad había pasado. Y sobre la reacción que pueda tener el cantante cuando salga a la venta Invencible, la hija de Jenni Rivera dijo: “He escuchado ciertas cosas que ha dicho, pero no me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad”.

“Voy a cerrar este capítulo de mi vida”: Chiquis A la pregunta de cómo fue para ella revivir las experiencias que la han marcado, y si fue una especie de catarsis escribir Invencible, la hija de Jenni Rivera compartió que sí, fue intenso, pero fue algo que la ayudó a sanar muchas heridas: “Cuando escribo es una forma de decir: ‘Voy a escribir esto y lo voy a dejar, voy a cerrar este capítulo de mi vida'”. “Pasaron muchas cosas, porque este libro empieza donde terminó Perdón (su libro anterior que salió a la venta en 2015), así que es como revivir esos momentos que no fueron tan agradables, pero lo vi de otra manera. Lo empecé a escribir en el 2019 y pasaron muchas cosas, especialmente en el 2020. Fue un proceso muy bonito, largo pero necesario”.

¿Hablará de su familia en Invencible? A raíz de se se hiciera público que los hijos de Jenni Rivera (Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Jhonny) habían pedido una auditoría a las empresas de su madre, hasta hace unas semanas a cargo de su tía Rosie Rivera, las cosas en la familia han ido de mal en peor, con dimes y diretes incluidos. Respecto a cómo es su relación actual con su abuela, la señora Rosa, la intérprete de Quiero amanecer con alguien compartió: “Con mi abuelita no hay comunicación. Hay cariño, y yo la verdad estoy muy agradecida con ella porque para mí fue como otra mamá. Fue mi primera madre, hasta lo digo en el libro. Con ella aprendí mucho y me enfoco en esas cosas positivas. Ahorita no hay comunicación, pero todos los días pido por toda mi familia. Les deseo lo mejor a todos”.

¿Habrá reconciliación con sus tíos? En otra parte de esta entrevista, se le cuestionó a Chiquis sobre la posibilidad de una reconciliación con sus tíos, Juan y Rosie Rivera, quienes han sido señalados por supuestos malos manejos en las empresas de Jenni, incluso la propia Chiquis dijo en un video que alguien ‘cercano’ a su tía había robado 80 mil dólares. “Creo en el perdón, tengo un libro que habla del perdón y para mí eso es muy importante. ¿Quién soy yo para no perdonar? Ahorita estamos todos en un proceso de sanación, hay tanto cambio que ahorita mi prioridad son mis hermanos. Mi enfoque es el legado de mi mamá, de hacer ciertos cambios, de ayudar a mi hermana a mejorar ciertas cosas y llevar la carrera de mi mamá a otro nivel. Me estoy enfocando en eso. No puedo decir no o sí, creo que todo es posible en esta vida”.

Chiquis habla de su divorcio de Lorenzo Méndez A punto de terminar con esta entrevista, se le preguntó a Chiquis cómo va su proceso de divorcio de Lorenzo Méndez, a lo que respondió que estaba muy decepcionada, pues el juez le movió la fecha de corte de enero hasta abril: “Ya estoy como que ya, yo ya quiero terminar con eso”. “Ya entregué todo lo mío, el papeleo que piden y él, pues, no. No sé si su abogado no está comunicándose con él. No he hablado con él en mucho tiempo, así que nada más estoy esperando que él haga su parte, porque él no ha entregado ciertas cosas y eso es lo que ha tardado este proceso más de lo que yo he querido. Pero tengo mucha fe que ya va a terminar esto pronto”.

Chiquis y Lorenzo se volverían a ver las caras en la corte Sobre este mismo tema, la hija de Jenni Rivera cree que sí tendrá qué ver a Lorenzo Méndez en la corte en abril, pero a fin de cuentas, tomando en cuenta lo que le dice su abogada, es su decisión: “Si el juez me dice que él concede el divorcio, que es lo que espero, vamos a tener que estar ahí los dos para firmar”. Pero no todo son malas noticias e incomodidades para la cantante, pues recientemente grabó su cuarta producción discográfica con el que espera ganar otro Grammy, aparte de que se vienen más presentaciones en vivo, sin contar el éxito que ha tenido con su podcast, su reality show y su línea de productos de maquillaje y cuidado de la piel.