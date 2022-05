Chiquis Rivera se encuentra de visita en México para promocionar su nuevo disco

Se le preguntó a la cantante sí ha estado en contacto con Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera, ahora que salió de la cárcel

También, elogió a su hermana, Jenicka López, por perder varias libras ¿Está ocultando algo? A propósito de la visita de Chiquis Rivera a México, con el objetivo de promocionar su nuevo disco Abeja reina, se le preguntó a la cantante sí ha estado en contacto con Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera, ahora que salió de la cárcel, además de que no dudó en elogiar a su hermana, Jenicka López, por perder varias libras. Cabe recordar que La Diva de la Banda, poco antes de morir, rompió todo tipo de relación con su hija luego de que creyera que tenía una relación con quien fuera su esposo, el exbeisbolista Esteban Loaiza, quien hace poco recuperó su libertad tras cumplir una condena por posesión de drogas, además de que reconoció que llevaba consigo 20 kilos de cocaína con intención de distribuirla. Al sair de la cárcel, fue deportado a México. “Le robó a su mamá y se metió con el padrastro”, le dicen a Chiquis Rivera Con la sencillez que la caracteriza, Chiquis Rivera atendió a representantes de diferentes medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntarle a ‘bocajarro’ si había visto o hablado con Esteban Loaiza ahora que está libre, a lo que respondió que “por supuesto que no”. El video está disponible en las redes sociales del programa Despierta América. Pero eso no sería lo único, ya que también se dirigió a las personas que la criticaron por haber comulgado sin estar casada, como lo marca la religión católica, y vivir en unión libre con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez: “Dios está en todos lados, en la iglesia cristiana, en la católica, por todos lados, o sea, la gente criticona que no tiene más qué hacer, nada más estar criticándome, mis curvas también”.

Chiquis asegura que seguirá mostrando ‘piel’ Sin que le tocaran de nuevo el tema de Esteban Loaiza, Chiquis Rivera adelantó que, para deleite de sus seguidores, seguirá mostrando ‘piel’: “¿Sabes qué? Hay que enseñar lo que uno tiene, no todo, partecita nomás, no me molesta para nada (que le digan ‘reina curvy’), me han dicho ‘gordibuena’ y me siento bien”. Respecto al reciente cambio físico que tuvo su hermana, Jenicka López, luego de someterse a tres cirugías estéticas, así se expresó: “Se ve muy bien, la admiro mucho, la veo y me inspira”. En unas semanas más, el próximo 26 de junio, la cantante cumplirá un año más de vida, y más que regalarse joyas, dijo que prefiere invertir en un negocio, aparte de que se tomará unos dias de vacaciones.

“Tenemos que hacer algo grande”, dice Chiquis sobre el décimo aniversario del fallecimiento de su madre A punto de terminar con esta entrevista, se le preguntó a Chiquis Rivera si tanto ella como sus hermanos le tienen preparado algo a su madre el próximo 9 de diciembre, día en que se cumplirá el décimo aniversario de su trágico fallecimiento en un accidente aéreo al terminar un concierto en Monterrey, Nuevo León. “Estamos en eso, ya tengo unas cuantas ideas ahí, es cuestión de hablar con el equipo. (Sobre un documental) habíamos pensado también en eso, pero mi hermana (Jacqie Rivera) se está encargando ahorita, así que estoy respetando su posición y pues ya, estamos viendo, pero tenemos que hacer algo grande”, finalizó (Archivado como: ¿Chiquis ha estado en contacto con Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera?)

Se empeña en cumplir su misión Chiquis Rivera expresó su tristeza por los feminicidios y la violencia de género que se vive en la actualidad, por eso, con sus experiencias de vida busca empoderar a las mujeres y les pide no quedarse calladas y levantar la voz para tratar de hacer un cambio, y con ello, proteger a las nuevas generaciones. “Soy artista, pero primero soy mujer, sí he pasado cosas difíciles, y viví muchas cosas con mi mamá, pero quiero usar mi voz porque no nos debemos de quedar calladas, hay que decirlo, que contarlo, si no eso se vuelve veneno en nuestro cuerpo”, comentó la cantante (Archivado como: ¿Chiquis ha estado en contacto con Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera?)

“Soy de carne y hueso” Janney Marín Rivera, su nombre real, enfatizó que por lo anterior decidió hablar sobre todo en sus redes sociales, y no ocultar nada de la violencia que ha sufrido, desde los abusos que padeció por parte de su padre, y también quiere ser transparente y mostrarse como es al natural con sus seguidores, sin importarle las críticas y lo que digan sus detractores. “Puedo quedarme callada y no contar ciertas cosas que he vivido, pero quiero que las personas vean también que soy humana, soy de carne y hueso, que yo también paso por cosas difíciles y, si me quedo callada, ¿cómo voy a ayudar? O sea, es levantar la voz y contar ciertas cosas para poder ayudar, siento que eso es parte de mi misión”, apuntó (Con información de Agencia El Universal).