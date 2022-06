A unos cuantos meses del décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, resurge reveladora entrevista

En esta charla con Karla Martínez para el programa Despierta América, Chiquis confiesa que, además de su papá, una mujer abusó de ella

“Muchos la crítican porque según dice que ‘finge’ y no siente dolor, lo verdadero es que su mamá la hizo así”

Muy pocos lo sabían. A unos cuantos meses del décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, resurge reveladora entrevista donde Chiquis confiesa que, además de su papá, una mujer abusó de ella, por lo que las muestras de apoyo no se hicieron esperar de parte de sus seguidores.

En esta charla con Karla Martínez para el programa Despierta América (video disponible en el canal oficial de YouTube de Univisión), la cantante no dudó en abrir su corazón y compartir un poco de lo que incluyó en su libro Perdón, el cual escribió “no para aclarar malentendidos, sino para compartir algo mucho más importante y valioso”: su largo camino hacia el perdón.

Chiquis revive doloroso momento en su vida

En primer lugar, se le preguntó a Chiquis Rivera, quien en los últimos días ha estado de promoción con su nuevo disco, titulado Abeja reina, cómo fue que se enteró de la muerte de su madre, quien lamentablemente perdió la vida en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 tras dar un concierto en Monterrey, Nuevo León.

“Yo estaba en Las Vegas y yo sentí algo esa noche. Fui a Las Vegas porque mi prima se iba a casar y también explico eso más a detalle en el libro, pero fue una noche muy difícil. Estaba con unos amigos y yo sentí algo, pero me fui mejor al cuarto del hotel y no podía dormir y me llegaban mensajes y yo no contestaba, no quería ni ver el teléfono, y ya cuando me habló mi prima Karina, es cuando me dijo: ‘tienes que ver el Twitter porque están diciendo ciertas cosas'”.