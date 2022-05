En su reciente visita a México, Chiquis Rivera concede reveladora entrevista

Como pocas veces, la cantante confiesa cómo vivió la muerte de su madre

Además, contó sobre el abuso que sufrió por parte de su padre, Trino Marín

Abrió su corazón. En su reciente visita a México, país que visitó para promocionar su nuevo disco Abeja reina, además de cumplir con otros compromisos profesionales, la cantante Chiquis Rivera concedió reveladora entrevista donde confesó cómo vivió la muerte de su madre, Jenni Rivera, además de contar sobre el abuso que sufrió por parte de su padre, Trino Marín.

Fue la periodista Adela Micha quien le ‘sacó’ algunas verdades a la ex de Lorenzo Méndez, incluso la joven artista se animó a contar sobre las operaciones que se ha realizado, pero sin duda, lo que más llamó la atención de los internautas fue que hablara sin rodeos sobre dos de los capítulos más tristes de su vida. El video está disponible en el canal oficial de YouTube de La Saga.

¿Cómo vivió Chiquis la muerte de su madre?

Tranquila, a pesar del triste recuerdo, Chiquis contó que se enteró de la muerte de su madre mientras estaba en la boda de una prima en Las Vegas, Nevada: “Me dijeron que había algo que estaba pasando con mi mamá y que nos teníamos que ir a casa de mi abuelita (la Señora Rosa), que estaban diciendo cosas en Twitter y obviamente me metí y decían que había desaparecido el avión de mi mamá”.

“Fue difícil. Yo no podía escuchar la radio, nada, fue feo, pero cuando llegué a casa de mi abuelita y vi a mis hermanos, me dije que tenía que ser fuerte. Siento esa responsabilidad con ellos porque mi mamá me lo dijo muchas veces, que quería que estuviéramos muy unidos, y como la mayor, hago lo posible para que eso pase”, compartió la hija de Jenni Rivera.